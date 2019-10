Wat cravings naar koolhydraten over je zeggen (én hoe je de gezondste keuzes maakt)

Of je nu van zout of van zoet houdt, er is maar één type voedsel waar de meeste mensen tijdens een eetbui naar grijpen. Dat zijn koolhydraatrijke etenswaren als chips, koekjes, chocola, pizza en patat. Wat betekent het als je naar deze koolhydraten verlangt? En is er een gezonde manier om met koolhydraten om te gaan? Annemiek van Puur Figuur legt uit.

“Volgens experts kunnen cravings naar koolhydraatrijk voedsel betekenen dat je niet voldoende eet. Het kan ook dat je maaltijden niet genoeg andere macronutriënten (oftewel, gezonde eiwitten en vetten) en vezels bevatten om je suikerspiegel in balans te houden.

Schommelende suikerspiegel

Als je naar verhouding veel koolhydraten binnenkrijgt, schommelt je suikerspiegel meer dan wanneer de hoeveelheid macronutriënten in balans is. Telkens wanneer je suikerspiegel daalt, voel je je slap en humeurig en heb je weer behoefte aan koolhydraten. Ook gezondheidsproblemen kunnen aan de basis liggen van je cravings naar koolhydraten. Zoals we hierboven zagen kunnen deze cravings immers toeslaan als je suikerspiegel schommelt.

Zo voorkom je cravings naar koolhydraatrijk voedsel

De eerste stap om cravings naar koolhydraatrijke voeding te voorkomen, is te zorgen voor een uitgebalanceerd dieet. Dit is een eetpatroon dat rijk is aan groenten, fruit, gezonde vetten en eiwitten. Het is belangrijk om van al deze voedingsmiddelen voldoende te eten, zodat je steeds een aangenaam verzadigd gevoel hebt en niet naar ongezonde snacks grijpt. Alleen als je overgewicht hebt, kun je beter niet meer dan twee stuks fruit per dag eten vanwege de fruitsuikers hierin. Neem als je trek hebt een tussendoortje dat bestaat uit groenten, zoals een wortel, reepjes paprika, cherrytomaatjes of komkommer. Eventueel kun je wat notenpasta toevoegen voor een meer verzadigende snack.

Als de eetbui tóch toeslaat

Mocht je ondanks je gezonde eetpatroon toch nog eens last krijgen van cravings naar koolhydraten, bedenk dan waar je vooral trek in hebt. Is dat iets met een bite of iets hartigs, zouts of juist iets zoets? Probeer er dan een gezond alternatief voor te vinden.

Gezonde opties

Gezonde koolhydraten bevatten vezels, vitamines, mineralen en andere voedingsstoffen. Denk aan peulvruchten, havermout, boekweit, quinoa, zoete aardappel, groenten en fruit. Heb je zin in iets knapperigs en hartigs, neem dan bijvoorbeeld groentechips. Ook geroosterde kikkererwten vormen een lekkere en gezonde snack. Heb je vooral behoefte aan iets zouts, neem dan een kop groentebouillon. Voor je gezondheid kies je het beste bouillon zonder E-nummers. Heb je zin in iets zoets? Dan zijn bessen een goede optie. Deze staan bol van de vezels en bevatten ook gezonde antioxidanten. Ook ander (gedroogd) fruit, zoals rozijnen, kan de zoete trek stillen. Of maak een fruitsalade klaar. Dan stil je niet alleen je zoete trek, maar hiermee krijg je alleen gezonde koolhydraten binnen.

De keuken in

Je kunt ook gezonde repen maken van noten en gedroogd fruit als je zoete trek hebt. Of denk eens aan walnoten-dadel balletjes of kokos-choco balletjes. Zo kun je gezond snoepen. Alleen als je een hoger gewicht hebt dan gezond voor je is, kun je deze zoetigheden beter laten staan en kiezen voor bessen als zoete treat.

Zin in pasta?

Als je zin hebt in pasta, kun je kiezen voor gezondere opties als pasta van boekweit, linzen of erwten. Je krijgt dan niet alleen gezonde koolhydraten, maar ook eiwitten binnen. Deze werken verzadigend, waardoor je lange tijd ‘vol’ zit en cravings minder kans hebben. Maak er een heerlijke groentesaus bij die je lichaam van alle benodigde voedingsstoffen voorziet.

Emotie-eten

Het kan ook zijn dat je cravings naar koolhydraten voortkomen uit een behoefte aan ontspanning, troost of liefde. Is dat het geval, dan kun je het beste samen met een coach naar een andere manier zoeken om deze behoeften te vervullen. Waarschijnlijk is eten dan niet de meest optimale strategie.”

Tekst: Annemiek (Puur Figuur) | Beeld: Unsplash