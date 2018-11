Continu trek? Dít zou de boosdoener kunnen zijn

Heb je nadat je je ontbijt achter de kiezen hebt alweer zin in de lunch? En wil je het liefst direct na het avondeten een zak chips open trekken? Hoewel je misschien denkt dat je er niets aan kunt doen dat je altijd trek hebt, blijkt het tegendeel te kloppen.

Dat je van zout eten enorme dorst kunt krijgen, is niets nieuws. Maar wist je dat het ook een rol kan spelen in jouw hongergevoel?

6 en 12 gram zout

Een aantal Amerikaanse en Duitse wetenschappers sloeg de handen ineen en onderzocht twee soorten diëten die tien astronauten in de ruimte testten. Bij het ene dieet mochten de proefpersonen zes gram zout per dag (de aangeraden dagelijkse hoeveelheid) eten, het andere voedingsschema bestond voor 12 gram per dag uit zout.

Vocht vasthouden

Hoewel de onderzoekers vooraf dachten dat de astronauten minder dorst zouden hebben wanneer ze minder zout binnenkregen, bleek juist dat er minder werd gedronken wanneer er méér zout geconsumeerd werd. Dit zou volgens de knappe koppen komen doordat het lichaam dan meer vocht vasthoudt. Daarnaast bleek uit de studie – gepubliceerd in het vakblad Journal of Clinical Investigation – dat de deelnemers hongeriger waren toen ze het dieet met het hoge zoutgehalte volgden, terwijl ze hetzelfde aantal calorieën aten als normaal.

Hoe meer zout je binnenkrijgt, hoe harder het lichaam moet werken om water op te kunnen slaan. En dat energieverbruik zorgt voor een hongerig gevoel. Aha!

