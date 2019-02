Dit wil je: 6x comfort food waarvan je niet aankomt

Het meeste comfort food is helaas niet al te goed voor je gewicht. Toch kun je met een paar kleine aanpassingen blijven genieten van het lekkerste hartverwarmende voedsel dat er is.

1. Stamppot met zoete aardappel

Een stamppot is heerlijk als het buiten koud en guur is. Door zoete aardappel te gebruiken in plaats van de gewone pieper, voorkom je dat je aankomt. Zoete aardappels bevatten namelijk veel vezels en daardoor worden de koolhydraten in deze groente minder snel door je lichaam opgenomen. Doordat je lichaam met zoete aardappels niet ineens een hele lading koolhydraten binnenkrijgt, maar telkens een klein beetje, heeft je lijf alle tijd om al die koolhydraten te gebruiken.

Dat is anders bij gewone aardappels. Als je die door de stamppot doet, krijg je lichaam ineens te maken met een grote hoeveelheid koolhydraten. Je lijf kan deze stoffen meestal niet ineens gebruiken, daarom slaat het ze op als vetreserve voor later. En dat wil je natuurlijk voorkomen.

2. Pizza van havermout of boekweit

Pizza is heerlijk om jezelf mee te verwennen. Gebruik je voor de bodem havermout of boekweit, dan werk je aan een strak lijf. Beide granen zijn namelijk glutenvrij en dat is goed voor je hormoonbalans. Wat dat met je gewicht te maken heeft? Bij een gezonde hormoonbalans blijft je vetverbranding op niveau en dat draagt bij aan een gezond vetpercentage.

Havermout en boekweit bevatten vooral langzame koolhydraten. Dat wil zeggen dat deze voedingsstoffen langzaam door je lichaam worden opgenomen. Je lijf krijgt hierdoor niet ineens een overschot aan energie, waardoor je vetopslag voorkomt. Je kunt natuurlijk ook een pizzabodem van bloemkool of een andere groente maken. Dat is net zo lekker en net zo goed voor je gewicht. Als je je pizza daarnaast rijkelijk belegd met groenten en wat matig bent met kaas, komt het helemaal goed.

3. Pasta van courgette of spaghettipompoen

Wil je genieten van dit heerlijke comfort food maar dan zonder de kilo’s? Vervang spaghetti dan door courgetti of gebruik spaghettipompoen om pasta van te maken. Dan krijg je minder snelle koolhydraten binnen en voorkom je vetopslag. Maak je een pastasaus met vers vlees en lekker veel groenten, dan ben je helemáál goed bezig voor je gewicht. Ook lasagne kun je blijven eten zonder aan te komen. Dit kun je doen door lasagnebladen te vervangen door plakken courgette of pompoen. Met een heerlijke tomatensaus vol verse groenten werk je eveneens aan een gezond gewicht.

4. Chips van groenten

Niets lekkerder dan met een zak chips op de bank te ploffen en die hélemaal leeg te eten. Kies je voor groentechips, dan vervang je de snelle koolhydraten van aardappels door de gezonde koolhydraten in groenten. Dat is gunstig voor je gewicht, want op deze manier voorkom je dat je lichaam het overschot aan koolhydraten gebruikt om een vetreserve aan te leggen.

5. Bananenijs

Nog zo’n comfort food waardoor je niet aankomt is bananenijs. Je maakt dit door bevroren banaan fijn te malen met een blender. Het smaakt net zo lekker als ijs met bananensmaak en je krijgt geen suiker en andere ongezonde stoffen binnen. Met blauwe bessen erdoor geef je je ijs een mooie paarse kleur en voorzie je je ook nog eens van supergezonde voedingstoffen.

6. Appeltaart

Bezwijk jij ook voor appeltaart? Ook als je op je gewicht wilt letten, kun je blijven genieten van de heerlijke smaak van verse appeltaart. Namelijk door stukjes appel fijn te malen, samen met wat citroensap en kaneel. Een paar rozijnen, walnoten en kokosrasp erbij en je hebt comfort food om je vingers bij af te likken!

Tekst: Annemiek (puurfiguur.nl) | Beeld: iStock