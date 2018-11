Collega’s from hell: ‘Ik krijg nog steeds buikpijn als ik iemand op hoge hakken de vloer op hoor lopen’

Op de werkvloer breng je per week heel wat uren met elkaar door. Maar de collegialiteit is soms ver te zoeken. Deze vrouwen weten er alles van. ‘Mijn collega’s bekogelden me met fruit.’

Lees ook: Ga je mee lunchen? 3 soorten collega’s die je te vriend wil houden.

Doris (24): ‘Ik ben nogal faalangstig aangelegd, en dat wist de stagebegeleider met wie ik mijn sollicitatiegesprek had. Ze hield er alleen niet bepaald rekening mee… Op dag één – ik was net vier uur aan het werk – beende ze naar me toe op d’r hoge hakken en tetterde over de hele werkvloer dat ze betwijfelde of ik ‘wel competent genoeg was’. ‘We moeten het nog maar eens zien,’ zei ze minachtend. Ik kon wel janken. Overigens ben ik na drie maanden stage bij het bedrijf aangenomen en is zij daar inmiddels weg na wat andere akkefietjes. Toch krijg ik nog steeds buikpijn als ik iemand op hoge hakken de vloer op hoor lopen.’

Amber (30): ‘Ik werk als secretaresse bij een ICT-bedrijf en kreeg het bericht dat mijn oma op sterven lag. Oké, dat was geen wereldramp – oma’s gaan nou eenmaal dood – maar ik was wel van slag. Met tranen in mijn ogen en een bibberstemmetje vroeg ik mijn chef of ik de rest van de dag vrij kon krijgen, zodat ik afscheid van haar kon nemen. Hij zuchtte, keek moeilijk en zei: ‘Dan kom ik mensen tekort, Amber. Afscheid neem je maar in je vrije tijd.’’

Robine (34): ‘Ik werkte als redacteur bij een krant en daar was een collega smoor- en smoorverliefd op me. Ik had al een paar uitgebreide liefdesverklaringen gekregen, waarin hij vooral mijn karakter en mijn achterwerk complimenteerde. Door dat laatste durfde ik op een gegeven moment niet eens meer op te staan om koffie te halen of naar de wc te gaan, want ik voelde zijn ogen continu in mijn rug prikken.’

Meer verhalen lees je in Flair. Editie 46 ligt nu in de winkel of bestel hem hier.

Beeld: GettyImages