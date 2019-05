Cheers! Met deze recepten maak je de lekkerste ‘skinny’ cocktails

Cocktailtje hier, cocktailtje daar… daar is natuurlijk helemaal niets mis mee, maar vaak zijn het echte suikerbommetjes. Wil je liever proosten met een skinny cocktail? Flair zet de lekkerste recepten voor je op een rijtje. Proost!

1. Skinny Mojito

Dit heb je nodig

Rum

Spa rood

Limoen (partjes)

Limoensap

Verse munt

Honing

IJsblokjes

En zo maak je ‘m

Vul een shaker met het ijs, de limoenpartjes, 1 1/2 eetlepel limoensoep en de muntblaadjes. Meng dit geheel goed door elkaar met een stamper of een lange lepel. Vervolgens meng je 1/2 theelepel honing (verwarmd), de rum en spa rood door elkaar. Voeg dit mengsel bij het mengsel in de shaker en schud het geheel. Et voilà!

2. Skinny bitch

Dit heb je nodig

Vodka

Spa rood

IJsblokjes

Om het nog lekkerder te maken: citroen of limoen, verse munt

En zo maak je ‘m

Shake, shake, shake… shaken maar. Cheers!

3. Skinny sangria

Dit heb je nodig

Aardbeien

Sinaasappelen

Droge witte wijn

Brandy of andere lichte rum likeur

Spa rood

IJsblokjes

*alle soorten fruit kunnen worden toegevoegd aan deze sangria, het is net wat je zelf lekker vindt.

En zo maak je deze healthy sangria

Doe het fruit, de wijn en de rum in een karaf en meng alles door elkaar. Zet de karaf in de koelkast en laat ongeveer vier uur (of ’s nachts) staan. Voor een overheerlijk glas sangria, meng je het sangria-mengsel met ijs en een scheutje bruisend water. Enjoy!

Beeld: Unsplash, Getty Images