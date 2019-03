Da’s niet mis: zoveel (extra) calorieën krijg je gemiddeld binnen tijdens carnaval

Carnaval betekent een en al gezelligheid, en vooral ook de nodige alcoholische drankjes nuttigen én ongezond eten. Een biertje hier, een zak friet daar… hoeveel calorieën werk je tijdens het feest eigenlijk ongeveer naar binnen?

Feestkleding365 besloot het uit te zoeken en ondervroeg daarvoor 2.000 carnavalvierders. Je raadt het al: aan hen werd gevraagd om een boekje open te doen over hun eet- en drinkgewoontes tijdens deze dagen.

Cheers!

Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de ondervraagden (53 procent) meer dan 15 alcoholische drankjes per dag drinkt; het overgrote deel kiest daarbij voor bier. Een biertje van 250 ml bevat zo’n 110 calorieën, dus met 15 biertjes kom je uit op zo’n 1.650 calorieën.

Vette hap

Daarnaast blijken liefhebbers van carnaval de voorkeur te geven aan een snelle, vette hap met een good old frietje op nummer één. Een portie van 150 gram bevat 450 calorieën, dus tel je dat op bij die 15 biertjes, dan kom je uit op meer dan 2.000 calorieën. Een andere snack is overigens niet veel beter. Zo zitten er 480 calorieën in een broodje shoarma zonder saus en bevat een halve pizza (200 gram) zo’n 400 calorieën. Maar goed, met een keer genieten is ook niets mis!

Bron: Libelle.nl | Beeld: iStock