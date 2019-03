Buikspieren trainen? Deze oefening is nóg effectiever dan de plank en sit-ups

Bij een bezoekje aan de sportschool kan het trainen van de buikspieren natuurlijk niet overgeslagen worden. Maar heb je een hekel aan sit-ups en is planken ook écht niet jouw ding? Waag je dan eens aan déze oefeningen.

Enne, als je dat doet heb je ook nog eens te maken met een gevalletje win-win, want deze oefening zou volgens personal trainer Amy Hopkinson nóg effectiever zijn. Je traint er namelijk veel meer spiergroepen tegelijkertijd mee en bent ermee een stap dichterbij die strakke buik.

Dead bug

Over welke oefening we het hebben? De zogeheten ‘dead bug’. Hierbij ga je op je rug op de grond liggen en houd je je armen gestrekt in de lucht. Je benen til je eveneens omhoog, in een hoek van 90 graden. Vervolgens breng je je linkerarm naar beneden achter je hoofd en laat je tegelijkertijd je rechterbeen zakken tot-ie nét niet de grond raakt. Ga terug naar de startpositie en wissel van kant. Herhaal dit zo’n 5 tot 8 keer per kant en doe dit setje 2 à 3 keer. In onderstaande video wordt de oefening nog eens stap voor stap uitgelegd:

De tekst gaat verder onder de video.

Combineren

Deze oefening is zo fijn, omdat je hoofd op de grond blijft liggen (lees: geen zere nek en schouders!). Het betekent echter niet dat je sit-ups en de plank helemaal niet meer hoeft te doen; de dead bug is een goede toevoeging aan jouw work-out. Alleen op die manier train je zowel je schuine als rechte buikspieren voor het mooiste resultaat. Aha!

Bron: HLN.be | Beeld: iStock