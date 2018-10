Read all about (f)it: deze boeken over gezond leven wíl je in de kast hebben staan

De health-tips van bloggers, influencers en dieetgoeroes vliegen ons online om de oren. Maar soms gaat er niets boven een papieren boek waarin de laatste ins & outs op een rij staan. Wij tippen de nieuwste.

Gezondheidsmythes

Er wordt vaak beweerd dat het drinken van koffie niet hoort bij een gezonde lifestyle. Volgens dr. Bertil Marklund is dat een regelrechte fabel: hij raadt koffiedrinken zelfs aan. In dit boek onthult hij tien gebieden waarop je je kunt focussen om langer en gelukkiger te leven. En Marklund kan het weten: hij komt uit Zweden, het land dat bekendstaat om z’n gelukkige inwoners.

De beste tip

Na de Finnen zijn Zweden de grootste koffiedrinkers ter wereld, en dat voorbeeld kunnen we prima volgen. Uit meerdere onderzoeken is namelijk gebleken dat een matige koffieconsumptie (drie à vier koppen per dag) juist goed is voor de gezondheid. De cafeïne die erin zit, werkt oppeppend en de antioxidanten versterken het immuunsysteem en bestrijden ontstekingen. Het effect van één kop koffie (met gemiddeld 100-150 mg cafeïne) kan meerdere uren aanhouden. Hou je van de smaak van koffie en krijg je er geen maagklachten of andere bijwerkingen van, dan kun je het dus prima blijven drinken. Pas wel op voor kant-en-klare koffiedrankjes: daar zitten vaak grote hoeveelheden suiker en verzadigd vet (melk of room) in. Drink meer koffie – En 9 andere tips om langer, gezonder en gelukkiger te leven, Bertil Marklund. € 15 bij bol.com.

Geen grammetje

Dit is alweer deel vier van de bestsellerreeks Nooit meer diëten. Voedingsdeskundige Sandra Bekkari schudt met het grootste gemak recepten uit haar mouw waar je je vingers bij aflikt en toch geen grammetje van aankomt. Ze geeft er ook handige weetjes bij over gezonde voeding.

Ons favoriete recept

Weinig tijd om in de keuken te staan? Maak de avond ervoor Sandra’s quiche met witlof en prei, dan heb je voor de volgende dag meteen een gezonde lunch. Nooit meer diëten deel 4 – Hoe een gezonde levensstijl je positiever in het leven doet staan, Sandra Bekkari. € 24,99 bij bol.com.

Fitgirl in tien weken

Wil je al tijden meer bewegen omdat je weet dat het gezond voor je is? Aan motivatie ontbreekt het vaak niet, maar aan het doorzettingsvermogen kan nog wel wat worden gesleuteld. Omdat ze merkte dat veel mensen wel een duwtje in de rug kunnen gebruiken, stelde fitgirl Saartje Vandendriessche een praktisch boek samen waarin ze uitlegt hoe je het deze keer wél volhoudt. Met haalbare tips en een schema helpt ze je om in tien weken een sterkere geest én body te krijgen.

De beste tip: just do it!

Het moeilijkste deel van je work-out is de stap van de bank naar de voordeur. Eraan beginnen, daar gaat het om. Stop met die eeuwige excuses, trek gewoon je sportkleren aan en kom in actie. Als je een sport kiest die je leuk vindt, komt de rest van je work-out vanzelf. Tough Body Strong Mind – Mentaal en fysiek sterk in 10 weken, Saartje Vandendriessche. € 24,99 bij bol.com.

Keep it clean

Meteen in de inleiding van zijn tweede boek over gezonde voeding waarschuwt dr. Luc Evenepoel ons: ‘In dit boek vind je geen wondermiddelen, maar alleen de waarheid over slank zijn en blijven.’ Met veel humor en in begrijpelijke taal prikt hij de illusie door dat een wonder-dieet je voorgoed van je overtollige kilo’s afhelpt. Hoe je dan wel een slank en gezond lichaam krijgt én houdt? Dat vat Evenepoel aan het einde van zijn boek simpelweg samen in zes woorden.

Dé zes woorden

‘Eet natuurlijk voedsel in natuurlijke hoeveelheden.’ Met andere woorden: gebruik verse ingrediënten, laat bewerkte producten staan en zorg dat je maaltijd in je handpalmen past. Van diëten word je dik, dr. Luc Evenepoel. € 22,99 bij bol.com.

