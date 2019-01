Blue Monday: de feitjes op een rij

Terwijl de één nergens last van heeft, zit de ander totaal niet lekker in haar vel. Blue Monday is inmiddels een welbekend fenomeen, maar hoe zit het nou eigenlijk precies? Hieronder vind je een aantal dingen waardoor Blue Monday de meest deprimerende dag van het jaar wordt genoemd. Al geldt dit natuurlijk lang niet voor iedereen…

De feesten zijn achter de rug

Kerst en oud en nieuw zijn weer achter de rug, de nieuwjaarsborrel op kantoor heeft inmiddels ook plaatsgevonden en bovendien is je eventuele vakantie voorbij. Grote kans dat de feestplanning in januari aardig leeg is en je weer een aantal vakantiedagen moet gaan sparen. Niet zo heel gek dat je daar een beetje humeurig van wordt.

De eerstvolgende vakantie is nog lang niet in zicht

Met een beetje geluk heb je met Pasen ook nog een paar dagen vrij, maar de echte lange vakantie is waarschijnlijk pas over een aantal maanden. Wanneer jij stiekem al verlangt naar de zomerse dagen, kan de kou zodra jij een stap buiten de deur doet behoorlijk vervelend zijn. Al zal dit de komende weken helaas nog niet echt gaan veranderen…

De rekening moet weer gespekt worden

Iedereen weet dat december een hele dure maand is. Niet alleen de cadeautjes zijn een aanslag op je rekening, ook het vele eten dat wordt ingeslagen is niet bevorderlijk voor de portemonnee. Er moet dus weer hard gewerkt worden om de rekening wat te spekken. Als klap op de vuurpijl is januari ook nog eens een lange maand, waardoor je extra lang op je volgende salaris moet wachten. Meh!

De goede voornemens zijn alweer mislukt

Je begon het jaar uitstekend. Meer sporten, gezonder eten en wellicht ben je zelfs begonnen aan ‘dry january‘. Nu we op de helft van de maand zitten, heb je de handdoek voor het grootste gedeelte alweer in de ring gegooid. En eerlijk is eerlijk: dit gevoel is misschien nog wel erger dan als je gewoon door had gezet.

Het is gewoon maandag

Je hebt net een heerlijk weekend achter de rug en nu moet je ineens weer vroeg opstaan. De maandag is er altijd één waar we gewoonweg moeite mee hebben. Er staat je weer een hele werkweek te wachten en het weekend lijkt nog zo ver weg. Tsja, de maandag is gewoon niet altijd even leuk!

Bron: Mens en samenleving | Beeld: iStock