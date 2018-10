Heb je moeite met in slaap vallen en zie je het geregeld 01.00, 02.00 én 03.00 uur worden? Niets is vervelender dan dat, helemaal als je de volgende dag weer een drukke dag voor de boeg hebt. Maar we hebben goed nieuws voor je: er is een trucje waardoor je wél als een blok in slaap zou vallen.

Oké, toegegeven: het is een ietwat bizarre tip maar als-ie werkt, is het best het proberen waard, toch? In het Amerikaanse programma Vanderpump Rules adviseert een vrouw namelijk om – houd je vast – een babyfles gevuld met warme melk en honing te drinken vóór het slapengaan. Ze verklapt dat ze het zelf ook doet en het een ‘kalmerend effect’ heeft.

Nog meer trucjes

Gaat dat flesje je te ver of werkt de truc niet voor jou? Dan zouden bepaalde geluiden kunnen helpen om in slaap te vallen. Zo zijn er verschillende playlists te vinden op Spotify met kalmerende muziek. Bovendien zouden verzwaarde dekens jouw trip naar dromenland een stuk makkelijker maken. Nog een voordeel: ze zouden stress wegnemen en je slaapkwaliteit verbeteren, waardoor je uitgerust uit bed stapt. Houd er bovendien rekening mee dat je niet laat op de avond nog cafeïne binnenkrijgt en probeer blauw licht voor het slapengaan te vermijden. Trusten!

Bron: Flair.be | Beeld: iStock