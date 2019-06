Dít is waarom bevroren fruit en groenten vaak beter zijn dan verse

Je zou het tegenovergestelde misschien vermoeden, maar onderzoek heeft uitgewezen dat diepvriesgroenten en -fruit net zoveel – en soms zelfs meer! -vitaminen bevatten als de verse variant. Goed nieuws! Aangezien verse groente en fruit vaak duurder zijn, is de bevroren variant dus een even goed alternatief.

“Als je kijkt naar de manieren waarop je voeding kan conserveren is bevriezen een van de beste om voedingsstoffen te bewaren”, vertelt auteur van de studie en culinaire wetenschapper Ali Bouzari. Daarnaast is invriezen volgens Mary Ann Lila, directeur van het Plants for Human Health Institute, “de beste manier om heilzame plantaardige stoffen die helpen te beschermen tegen ziektes te behouden.”

Hoe werkt dat?

Diepvriesproducten zijn vooral interessant als je weet dat je je fruit en groenten niet binnen een dag of twee dagen gaat opeten. “Bevroren fruit wordt geplukt als de rijpheid piekt waarna het snel ingevroren en verpakt wordt onder een stikstofatmosfeer. De blootstelling van groenten en fruit aan stikstof helpt om voedingsstoffen te behouden die normaal afgebroken worden door zuurstof. Groenten worden dan weer voor het bevriezen geblancheerd in water tussen de 32 en 35 °C. Daardoor worden de enzymen die zorgen voor verkleuring vernietigd”, legt plantenfysioloog Gene Lester uit.

Elk nadeel heeft z’n voordeel

Al is er wel een nadeel legt Lester uit: “Met het blancheren kan je 50% van de vitamine C verliezen. Het goede nieuws is dan weer dat groenten die bedoeld zijn om in te vriezen, net zoals fruit, geplukt worden als ze op een piek zitten qua rijpheid en ze het meeste voedingsstoffen bevatten. Verse producten worden meestal geplukt als ze nog niet zo rijp en voedzaam zijn om langer mee te gaan tijdens het transport en de opslag. Met andere woorden, bevroren groenten beginnen met een voedingsvoordeel wat de verliezen tijdens het blancheren goedmaakt en waardoor ze nog steeds een hogere voedingswaarde hebben dan verse producten, vaak zelfs 10 à 50% meer. Verse producten verliezen immers veel voedingsstoffen door de blootstelling aan zuurstof.”

Nog enkele invriezingstips

Kies voor bevroren groenten zonder toegevoegd zout en fruit zonder toegevoegde suikers.

Bekijk de verpakking en voel aan de inhoud. Bevroren fruit en groenten moeten stevig en hard aanvoelen, niet zacht, papperig of nat. Je zou in staat moeten zijn om de individuele stukjes fruit en groenten te voelen en geen vaste blok. Voel je wel een vaste blok, of zie je ijskristallen op de verpakking, dan is de inhoud waarschijnlijk ontdooid en opnieuw ingevroren.

Houd de deur van je vriezer dicht. Elke keer dat je je vriezer opent, ontdooien je producten en worden ze blootgesteld aan lucht op kamertemperatuur. Daardoor verlies je veel van de gezonde voedingsstoffen.

Bewaar groenten en fruit altijd aan de achterkant van de vriezer zodat ze niet gedeeltelijk ontdooid worden zodra je de deur opent.

Ontdooi je fruit op het aanrecht of in de magnetron om zoveel mogelijk voedingsstoffen te behouden.

Pers nadat je je bevroren groenten opgewarmd hebt een citroen erover uit. De vitamine C in het citroensap helpt de verloren vitamine C aan te vullen en zorgt ervoor dat je groenten verser smaken.

