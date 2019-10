Gaat bij jou het geluid van de wekker ook elke ochtend weer door merg en been? Vooral nu het later licht wordt? We feel you. Maar volgens Britse onderzoekers hoef je namelijk helemaal niet extreem vroeg uit de veren op een normale werkdag. Sterker nog, waarschijnlijk klinkt het advies dat je langer mag blijven liggen dan je nu doet.

Begint jouw werkdag rond een uur of 8 of 9, en moet je jezelf iedere keer weer let-ter-lijk uit bed slepen? En kun je je ogen nauwelijks openhouden als dat eenmaal gelukt is? Voor de uitslapers onder ons hebben Dr. Paul Kelly (Universiteit van Oxford) en zijn team goed nieuws. Uit zijn onderzoek blijkt namelijk dat je werkdag pas om 10 uur zou moeten beginnen.

Productiever

Hoe de deskundige bij dit tijdstip komt? Uit de studie blijkt dat je circadiaan-ritme op dat moment het beste op één zit. Hiermee wordt bedoeld dat je het optimale haalt uit je biologische klok en je 24-uursritme. Als je op een moment ontwaakt zoals jouw lijf ook wil dat je dat doet, heb je minder last van slaaptekort. En door pas om 10 uur te beginnen ben je ook nog eens een stuk productiever en presteer je een stuk beter.

Lichaamstemperatuur

Niet alleen je circadiaan-ritme is op dat moment van dag optimaal, ook ben je over het algemeen een stuk wakkerder rond tienen dan ervoor. Dat heeft te maken met je lichaamstemperatuur; die ligt op dat moment hoger dan vroeger op de ochtend. Je bent daardoor alerter en helderder, wat er weer voor zorgt dat je minder fouten maakt. Gevalletje win-winsituatie dus, want jij kunt langer blijven liggen en je baas krijgt beter werk aangeleverd.

Hoge werkdruk

Als je uitgeruster naar je werk toegaat, is de kans bovendien groot dat je de (hoge) werkdruk beter aankunt. Wat je naast genoeg rust pakken nog meer kunt doen als werknemer als je stress ervaart? Dat hebben we hier voor je op een rijtje gezet.

