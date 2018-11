Bedgeheimen: ‘Zijn moeder hebben we ’s nachts een keertje wakker gekreund’

Zij is 20 en student communicatie. Hij is 22 en werkt op een crèche. Ze zijn drie jaar samen.

Lise

Aantal vorige bedpartners: ‘Geen een.’

Onze eerste keer: ‘Toen we voor de eerste keer met elkaar naar bed gingen, waren we al vijf maanden samen. En ook al hadden we al wat gefriemeld, ik was wel gespannen. Het was mijn allereerste keer. Daardoor lukte het ook niet helemaal. Toch heb ik er fijne herinneringen aan.’

Wij vrijen: ‘1 à 2 keer per week.’

Zijn mooiste lichaamsdeel: ‘Hij is heel groot en breed, dat vind ik mooi en mannelijk.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik voel me graag op mijn gemak tijdens het vrijen. Daarom hou ik het meest van standjes als lepeltje-lepeltje en de missionaris.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘We wisselen wel wat af, maar meestal in de missionaris.’

Grootste bedblunder: ‘Zijn slaapkamer grenst aan die van zijn moeder. Die hebben we ’s nachts een keertje wakker gekreund. Heel gênant de ochtend erna aan het ontbijt.’

Dit heb ik van hem geleerd: ‘Hij is mijn eerste bedpartner. Ik heb zo ongeveer alles van hem geleerd, in de praktijk dan…’

Ik word helemaal wild als hij: ‘Mijn voeten masseert. Ik word het meest opgewonden als ik warme voeten heb.’

Ik droom weleens van: ‘Seks op een spannende plek, zoals in een park of op de achterste rij in de bioscoop.’

Nee, bedankt: ‘Misschien wil ik het ooit wel proberen, maar voorlopig ben ik nog niet klaar voor anale seks.’

Minpuntje: ‘Toen we allebei nog studeerden, zagen we elkaar veel vaker. Nu Samuel werkt, voel ik letterlijk en figuurlijk wat meer afstand tussen ons. Nog een jaartje doorbijten en dan kunnen we misschien samen een appartement huren.’

Ik geef mijn seksleven een 7,5.

Samuel

Aantal vorige bedpartners: ‘Drie.’

Onze eerste keer: ‘Ik vond het helemaal niet erg om even te wachten tot zij er klaar voor was. Ik wist dat ze het wachten meer dan waard zou zijn. De eerste keer liep niet helemaal zoals we gehoopt hadden, maar na een beetje oefenen, ging het al snel heel lekker.’

Wij vrijen: ‘1 à 2 keer per week.’

Haar mooiste lichaamsdeel: ‘Lise draagt een bril en dat vind ik echt heel sexy.’

Mijn favoriete standje: ‘Ik vind alles lekker, al blijft doggystyle voor mij het opwindendst.’

Maar zo vrijen we het vaakst: ‘Ik heb de indruk dat Lise het meest geniet van missionaris. Dat doen we daarom het vaakst.’

Grootste bedblunder: ‘Ik ben weleens te dronken geweest om te kunnen klaarkomen en zij was te koppig om het op te geven. Uiteindelijk zijn we gestopt omdat we allebei bijna in slaap vielen terwijl we het aan het doen waren.’

Dit heb ik van haar geleerd: ‘Ik heb nog nooit een meisje gehad dat zulke lekkere blowjobs geeft. Ervaring hoeft dus zeker niets te zeggen over iemands skills in bed.’

Ik word helemaal wild als zij: ‘Aan m’n oorlel likt of knabbelt. Dat geeft rillingen tot in m’n kruis.’

Ik droom weleens van: ‘Seks op een spannende plaats, zoals in de auto of in het bos.’

Nee, bedankt: ‘Ik heb niet echt behoefte aan Fifty Shades-scenario’s, met handboeien en zwepen.’

Minpuntje: ‘Nu ik weer thuis woon en zij nog op kamers, zien we elkaar minder vaak en leiden we een beetje een ander leven. Dat hoeven we gelukkig nog maar een jaartje te overbruggen.’

Ik geef mijn seksleven een 8.

Dit artikel komt uit Flair 47. Deze editie ligt nu in de winkel. Ook meedoen? Stuur dan een mailtje naar flair@sanoma.com.

Tekst: Elien Geboers | Beeld: iStock