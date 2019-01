Waarom je je bed beter onopgemaakt achter kunt laten ’s ochtends

Sommigen stappen uit bed en trekken direct de lakens recht, anderen hebben altijd haast en laten de boel vaak onopgemaakt achter. Hoewel dit laatste er misschien rommelig uitziet, zou je gezondheid er wél baat bij hebben.

Hou je vast: uit onderzoek – gepubliceerd in het vakblad Experimental & Applied Acarology – blijkt dat we allemaal slapen in een bed vol huisstofmijten. Om precies te zijn zouden er tot 1,5 miljoen (!) van die minuscule beestjes in je bed krioelen. Say… what?!

Zonlicht

Het schokkende detail dat de wetenschappers naar buiten hebben gebracht, is dat huisstofmijten zich het liefst op warme, donkere en vochtige plekken nestelen. En – je raadt het waarschijnlijk al – je opgemaakte bed is een van hun favoriete spots. Een rommelig en onopgemaakt bed is alles behalve verleidelijk voor de beestjes, al helemaal niet wanneer je de gordijnen opendoet en er een streepje zonlicht op de lakens valt.

Laat je je dekens dus weleens als een prop op bed liggen? Geen zorgen. Maar vergeet vooral ook niet je bed eens per week op een hoge temperatuur te wassen!

Bron: HLN.be | Beeld: iStock