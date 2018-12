Oeps: tijdens een avondje gourmetten schrok je zóveel calorieën naar binnen

Gourmetten vergt niet veel voorbereiding en brengt tóch een hoop gezelligheid met zich mee. Daarnaast hoort het ook wel een beetje bij de feestdagen, dus is de kans groot dat je het ding weer tevoorschijn tovert.

Lees ook: Zo verwijder én voorkom je een vervelende gourmetlucht

Van kleine stukjes vlees tot vis, stokbrood en salades: voor een avondje gourmetten worden vaak veel verschillende dingen op tafel gezet. Zo kun je van alles een beetje eten. Heerlijk, toch?

Geen lichte maaltijd

Dat ‘van alles een beetje eten’ zorgt er vaak alleen wel voor dat je flink wat naar binnen schrokt. Hierdoor – en natuurlijk door de verschillende sausjes – is het allesbehalve een lichte maaltijd. Om het in kaart te brengen: gemiddeld wordt er 250 gram vlees per persoon gerekend, en de verschillende vleessoorten zijn goed voor het volgende aantal calorieën:

Mini-hamburger (1 burgertje = 25 gram) – 64 calorieën

Mini-slavink (1 slavink = 25 gram) – 68 calorieën

Kipsaté (2,5 mini-spiesje = 100 gram) – 115 calorieën

Mini-biefstuk (1 biefstukje = 50 gram) – 55 calorieën

Mini-varkenschipolataworstjes (1 worstje = 25 gram) – 68 calorieën

Garnalen (1 portie gemarineerde garnalen = 19 gram) – 22 calorieën

Neem je bijvoorbeeld één hamburgertje, twee slavinken, tweeënhalf kipsatéspies en twee biefstukjes, dan ben je 425 calorieën verder. En dan zijn de bijgerechten en sauzen nog niet meegerekend.

Bijgerechten en sauzen

Met alleen wat vlees eten ben je er nog niet tijdens een avondje gourmetten. Zo dippen we maar al te graag ons vlees in een beetje saus. Een eetlepel knoflooksaus is goed voor zo’n zestig calorieën, eenzelfde hoeveelheid whiskey-cocktailsaus komt neer op vijftig calorieën. Een snelle rekensom: neem je van beide een eetlepel, dan ben je 110 calorieën verder. Eet je daarbij ook nog vijf sneetjes stokbrood (à 54 calorieën per sneetje), dan komen daar nog eens 270 calorieën bij. Smeer je op alle vijf een laagje kruidenboter, dan kun je er 185 extra calorieën bij optellen.

Bakken

De stukjes vlees en vis die je op de gourmet gooit, moeten natuurlijk ergens in gebakken worden. Doe je dat in olijf- of zonnebloemolie, dan kost je dat negentig calorieën per eetlepel; een eetlepel vloeibare boter bevat 89 calorieën, een eetlepel boter of braadvet bevat 102. Ervan uitgaande dat je twee eetlepels zonnebloemolie per persoon per gourmetsessie gebruikt, kom je dus uit op 180 calorieën aan olie.

Totaal

Als je precies eet zoals hierboven beschreven staat, dan ben je na een avondje gourmetten zo’n 1.170 (!) calorieën verder. Enne, dan zijn de wijntjes die je nuttigt nog niet meegerekend. Afijn, het is niet mis, maar onthoud wél dat je dit niet iedere avond doet. Dus vergeet vooral niet te genieten. Smakelijk!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle | Beeld: iStock