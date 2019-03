4 weken afvalplan: het tweede weekmenu van Ellemieke Vermolen voor Flair

Week 1 goed doorgekomen? Zet nu door! Dat lukt vast met deze nieuwe gezonde recepten van Ellemieke. Zat er vorige keer een favoriet gerecht tussen? Plan ‘m gerust deze week weer in.

Ellemieke: “Als het goed is, ben je na week 1 al zeker een kilo kwijt, dus de motivatie is er. De tussendoortjes blijven hetzelfde: wissel af met een stuk fruit of handje ongebrande noten naar keuze. En verder: veel groente en voldoende water. Behoefte aan een supplement? Ik raad multivitaminen of magnesium aan. En chroom: dit vermindert de trek in zoet.”

Maandag

Ontbijt: bakje Griekse yoghurt met 1 stuk fruit naar keuze en (evt. zelfgemaakte) granola.

Ochtendsnack: 1 stuk fruit, maar geen banaan (als je dat niet al in de ochtend at).

Lunch: sushi van quinoa

Voor 4 personen

Nodig

250 g quinoa

rijstazijn

2 el wasabi (groene Japanse mosterd)

4 el mayonaise

norivellen

½ komkommer

1 avocado

Bereiding

Kook de quinoa gaar en doe er rijstazijn naar smaak door. Roer de wasabi door de mayonaise tot deze lichtgroen wordt. (Houd je niet zo van pittig, houd dan iets minder wasabi aan.) Snijd de komkommer in reepjes. Snijd het vruchtvlees van de avocado in plakjes. Verdeel de quinoa over een kant van de norivellen. Bestrijk met wat wasabimayonaise en leg er reepjes komkommer en plakjes avocado op. Druk aan, rol de norivellen op en snijd in stukjes.

TIP: Quinoa is ideaal als je wilt afvallen: de vele vezels bevorderen je spijsvertering en zorgen voor een verzadigd gevoel. Het is daarnaast met veel te combineren, bijvoorbeeld met roerbakgroenten, in een curry of een slaatje; zelfs met fruit als ontbijt.

Middagsnack: handje ongebrande noten.

Diner: sobanoedels met garnalen en boerenkool

Voor 4 personen

Nodig

1 pak sobanoedels

1 sjalot

4 flinke handen boerenkool

4 Romeinse-slabladeren

1 rode ui

kokosolie

20 reuzegarnalen

knoflook

zwarte sesamzaadjes

verse koriander

Voor de tahinsaus

80 g tahin

80 ml water

1 tl Himalayazout

2 tl geraspte gember (of 1 tl gemberpoeder)

1 teentje knoflook

60 ml limoensap

1 tl tamari (sojasaus)

2 tl sesamolie

zwarte peper

Bereiding

Bereid de sobanoedels volgens de aanwijzingen op de verpakking en spoel af met koud water. Meng ondertussen voor de tahinsaus alle ingrediënten in een keukenmachine door elkaar. Snijd de sjalot en boerenkool fijn, snijd de Romeinse sla in stukken en de ui in ringen. Verhit wat kokosolie in een pan en bak de sjalot 2 minuten. Voeg de boerenkool, Romeinse sla en de ui toe en roerbak alles kort. Verhit wat kokosolie in een koekenpan en bak hierin de garnalen met wat knoflook in 6 minuten gaar. Meng de tahinsaus met de sobanoedels, Schep de roerbakmix erdoor en verdeel de garnalen erover. Werk af met sesamzaad en koriander.

TIP: Sobanoedels zijn voor 100 % vervaardigd uit boekweitmeel en dus graan- en glutenvrij. Ze kleven wel meer dan rijstnoedels, dus spoel ze na het koken goed.

TIP: Houd je niet zo van vis? Vervang de garnalen dan door kip.