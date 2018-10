Tijdens je relatie wat kilootjes aangekomen? Gefeliciteerd, dan zijn jullie gelukkig

Geluk doet eten, zo lijkt de conclusie uit een onderzoek onder pasgetrouwde stellen te luiden. Dus ben je wat aangekomen sinds je bent gaan samenwonen? No worries, dat is een goed teken.

Lees ook: Weg met die verwachtingen: 3x relatievalkuilen op vakantie

Onderzoeksbureau NCBI volgde gedurende vier jaar 169 stellen waarbij ze het gewicht en geluksniveau tegen elkaar afzetten. De stellen die afvielen of op gewicht blijven gingen vaker uit elkaar dan de stellen die juist gewicht wonnen.

Fuck diëten

Stellen die wat aankomen zijn dus over het algemeen gelukkiger. Volgens de onderzoekers komt dit doordat zij zich niet schuldig voelen als ze een keer een koekje te veel eten, en ze proberen zich ook niet te bewijzen door een moeilijk dieet te volgen.

Liefde gaat door de mond

Dus wordt de vrijdagmiddagborrel met kaasplankje doorgetrokken naar de zaterdagavond knus op de bank met chips en wijn om op zondag het kaasplankje aan te vullen met wat ambachtelijke worst? Dan zijn jullie écht heel gelukkig. Go for it!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle | Beeld: iStock