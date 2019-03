5 tips voor meer zelfvertrouwen

Kun je wel een beetje meer zelfvertrouwen gebruiken? Deze tips helpen je daarbij!

1. Positive thinking

Jij hebt de leiding over jouw gevoelens en gedachtes. Verander negatieve gedachtes als ‘het lukt niet’ of ‘ik kan het niet’ in helpende gedachtes als: ‘het komt hoe dan ook goed’ of ‘ik ga m’n best doen’. Jij kunt niet bepalen hoe de wind staat, maar wél hoe je de zeilen zet. Haal ook situaties voor de geest waarin het wel goed ging. Zo heb je een houvast.

2. Ik ben aardig & grappig

Schrijf op wat je leuk vindt aan jezelf. Ben je begripvol, lief, heb je humor of zorg je altijd voor een luisterend oor? Schrijf dit op en lees het vervolgens hardop. Het is fijn om liever te zijn voor jezelf en daarbij, je hebt niemands goedkeuring nodig om iets positiefs over jezelf te zeggen.

3. Neem het initiatief

Ga je uit eten met je vriend of met vriendinnen? Probeer subtiel de leiding te nemen. Zo kun je proberen wat sterker in je schoenen te staan, door het restaurant te kiezen en de tijd. Je zult zien dat dit soort kleine dingen helpen jouw zelfvertrouwen te laten groeien.

4. Zeg een keer nee

Als je zelfvertrouwen even ver te zoeken is, wil je meestal aardig gevonden worden en waai je met alle winden mee. Hiermee bereik je juist het tegenovergestelde: je creëert minder respect. Zeg dus vaker nee, en maak je geen zorgen om wat een ander eventueel kan denken of vinden. Doe dingen wel of niet omdat jij dat zo voelt, niet omdat je iemand wilt pleasen.

5. Wat wil ik?

Ga op zoek naar wat jij belangrijk vindt. Blijf daarbij bij jezelf, bij jouw karakter en vraag je af: hoe wil ik mijn leven leiden? Je eigenwaarde groeit als je handelt vanuit je kernwaarden. En dat maakt je blij en gelukkig!

