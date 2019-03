5 signalen die vertellen dat hij niet de ware is!

Iedereen die enige tijd aan het daten is wil natuurlijk weten of hij ‘De Ware’ is. Maar het is net zo belangrijk, zo niet belangrijker, om erachter te komen wie dat niet is.

Lees ook: Single? Volgens onderzoekers kom je op déze leeftijd de ware tegen

Als iemand eenmaal onderdeel uitmaakt van je leven wordt het lastig om hem los te laten zonder gekwetst te worden. Waarom zou je je tijd verspillen aan iemand die het niet waard is en je hart breken? Daarom is het belangrijk om subtiele signalen niet over het hoofd te zien wanneer je iemand date.

1. Hij steunt je niet in je dromen

Dit is een belangrijk punt. Je wilt met iemand zijn die jou leuk vind om wie je bent en als hij je niet ondersteunt in het behalen van je dromen je alleen maar in de weg kan zitten. Je kunt dit herkennen aan zijn reactie wanneer je vertelt over je dromen. Zo reageert hij bijvoorbeeld helemaal niet enthousiast als je erover vertelt, of hij zegt je dat je doelen te vergezocht zijn. Je verdient iemand die je grootste cheerleader is en die je aanmoedigt om je dromen te volgen! Laat niemand die niet in je gelooft in jouw leven.

2. Hij vergelijkt je met anderen

Als hij je altijd vergelijkt met andere vrouwen of in termen van uiterlijk of andere prestaties, dan is hij niet de ware! Het kan zijn omdat hij zijn eigen onzekerheden heeft en meent dat hij de jouwe moet vergroten om je bij hem te kunnen houden. Maar hiermee bereikt hij alleen maar het tegenovergestelde; iemand die echt van je houdt, zou je nooit minder willen laten voelen dan je bent.

3. Je vrienden en familie vinden hem maar niets

Natuurlijk wil je dit niet horen op het moment dat je tot over je oren verliefd op iemand bent, maar je vrienden en familie kennen je door en door en willen wat het beste voor je is. Als ze de moed hebben verzameld om je daadwerkelijk te vertellen dat hij niet de beste match voor je is, is het in ieder geval goed om open te staan voor wat ze te zeggen hebben.

4. Jullie normen en waarden zijn niet hetzelfde

Het is niet onze opleiding, uiterlijk, geld of bezittingen die ons maken wie we zijn; het zijn onze waarden. Je moet ervoor zorgen dat de persoon met wie je bent eigenlijk dezelfde waarden heeft als jij voordat je begint te geloven dat hij je zielsverwant is. Is dat niet zo? Dan zullen daar op een later moment in de relatie heel waarschijnlijk irritaties over ontstaan en deze zullen ongetwijfeld tot botsingen of ruzies leiden. Dus vraag jezelf af, heb je vergelijkbare waarden?

5. Het voelt gewoon niet goed

Onze intuïtie is buitengewoon krachtig. Voelt het raar aan als je bij hem bent? Voel je je ongemakkelijk? Of betrap je je erop dat je je anders gedraagt bij hem in de buurt? Dit geeft aan dat je jezelf niet op je gemak voelt. Je partner moet je het gevoel geven dat jouw echte zelf je beste zelf is.

Bron: Your Tango | Beeld: iStock