4 weken afvalplan: de laatste recepten van Ellemieke Vermolen voor Flair

Zit je broek al wat losser? Houd nog even vol en blijf ook na deze 4 weken regelmatig eten volgens de gezonde recepten van Ellemieke. En of de kilo’s er nou afvliegen of niet, vergeet niet dat je ontzettend veel flair hebt!

Ellemieke: “We zetten nog een tandje bij voor dit laatste weekmenu. Ben je al op je streefgewicht of wil je nog net dat kilootje eraf krijgen? Voor als je tot die laatste groep behoort: we scherpen deze week nog even aan met wat gezonde alternatieven. Let’s go voor de laatste week!”

Maandag

Ontbijt: probeer het ontbijt eens over te slaan. Of maak deze gezonde Power C-shake:

Nodig (voor 2 personen)

2 wortels

2 sinaasappels

1 citroen

stukje gember van zo’n 3 cm

Bereiding

Doe alle groenten en fruit in de juicer en pers tot sap. Na het drinken van deze shake kun je de dag fris beginnen.

Lunch: spinaziepannenkoekjes met ricotta

Voor 2 personen

Nodig

150 dl plantaardige melk (geen soja)

2 eieren

60 g boekweitmeel

60 g kokosmeel

snufje zout

handje spinazie

wat grasboter

Voor de vulling

100 g babyspinazie

125 g ricotta

2 el gehakte tuinkruiden (bijvoorbeeld bieslook, basilicum en peterselie)

mespunt nootmuskaat

2 el geraspte Parmezaanse kaas

Bereiding

Mix de melk, eieren, de meelsoorten en het zout tot een beslag. Roer de spinazie er als laatste door. Verhit wat boter in een koekenpan en bak dunne pannenkoeken van het beslag. Maak dan de vulling. Verwarm de oven voor op 180ºC. Vet een ovenschaal in met wat boter. Was de spinazie en laat de ricotta uitlekken. Laat de spinazie op laag vuur in de boter wat slinken. Neem uit de pan, hak de spinazie grof en meng met de ricotta, tuinkruiden, nootmuskaat en de helft van de Parmezaanse kaas. Verdeel de vulling over het midden van de de pannenkoekjes. Vouw ze dubbel en nog een keer dubbel, zodat je een waaiertje hebt. Leg ze in de ovenschaal en bestrooi met de rest van de Parmezaanse kaas. Zet circa 20 minuten in de oven tot kaas gesmolten is.

Diner: pasta van bruine rijst met pesto en tomaten

Voor 4 personen

Nodig

475 g bruine rijst-pasta

flinke hand basilicum

flinke hand babyspinazie

2 tenen knoflook

¼ kopje pijnboompitten of walnoten

½ kopje olijfolie extra vierge

2 el citroensap

flinke hand snoeptomaatjes

½ avocado

Bereiding

Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking. Pureer de basilicum, spinazie, knoflook en pijnboompitten in de blender. Meng dan de olijfolie en citroensap erdoor en breng op smaak met zout en peper. Spoel de pasta onder koud water, zo voorkom je dat hij blijft plakken. Halveer de snoeptomaatjes en snijd het avocadovruchtvlees in stukjes. Meng de pesto, tomaatjes en stukjes avocado door de pasta.

Tip van Ellemieke: “Gebruik geen gewone pasta, maar ga echt op zoek naar bruine rijst-pasta. Kun je die nergens vinden? Neem dan een volkoren of glutenvrije variant.”

