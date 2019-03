4 weken afvalplan: het derde weekmenu van Ellemieke Vermolen voor Flair

Hopelijk was week 2 weer smullen en is de weegschaal inmiddels wat aardiger voor je. Week 3 van Ellemiekes gezonde recepten komt eraan, je bent over de helft. En nu doorzetten, hè?

Ellemieke: “Inmiddels ben je zo’n 2 kilo en misschien wel meer afgevallen. Na 2 weken zonder suikers ben je afgekickt en heb je hier geen of in ieder geval veel minder behoefte aan. Dat is mooi. Deze week gaan we ook de vetten een beetje minderen. En eten we geen snacks. Zodat je nog meer zult afvallen.”

Lees ook

Doe mee! Flair valt 4 weken lang gezond én op een leuke manier af met Ellemieke Vermolen

Maandag

Ontbijt: koffie en/of thee. Probeer het ontbijt over te slaan. Lukt dit niet, neem dan van 2 hardgekookte eieren alleen het eiwit. Laat het eigeel achterwege!

Lunch: salade met appelciderdressing

Voor 2 personen

Nodig

krop romeinse sla

½ komkommer

handje radijs

4 grote handen vol jonge sla, rucola en babyspinazie

2 handen vol kiemscheuten (zoals alfalfa, tuinkers, broccoli- of mosterdcress)

handje gehakte pecannoten

Voor de dressing

3 el extra vierge olijfolie

2 el appelciderazijn

1 el mosterd

1/2 tl kurkuma

Bereiding

Meng alle ingrediënten voor de dressing met een garde in een kom. Snijd de romeinse sla in grove stukken, de komkommer in blokjes en de radijs in schijfjes. Meng alle sla-ingrediënten in een schaal. Schenk de dressing erover en werk af met de pecannoten.

Diner: kipburgers met lente-ui, knoflook en spruitjes

Voor 4 personen

Nodig

2 teentjes knoflook

1 ui

1 lente-ui

1 bosje koriander

olijfolie

500 g kipgehakt

1 ei

800 g spruitjes

alfalfa kiemscheuten

Bereiding

Snijd de knoflook, ui, lente-ui en koriander fijn. Fruit de knoflook en ui in een pan met wat olijfolie. Doe het gehakt in een kom, voeg peper en zout toe, het ei, de gebakken knoflook en ui en de koriander toe. Meng alles goed en maak er 4 grote of 8 kleine gehaktballen van. Verhit wat olie of boter in een koekenpan en bak ze hierin gaar. Breng een pan met water aan de kook, maak de spruitjes schoon en snijd de onderkant eraf. Kook de spruitjes in 10 minuten beetgaar. Snijd ze doormidden en bak ze even in een koekenpan met wat knoflook, peper en zout. Serveer de gehaktballen en spruitjes op een bord met wat kiemscheuten erover.

Weten hoe de rest van Ellemiekes weekmenu eruit ziet? Je vindt de recepten voor alle dagen in de Flair die nu in de schappen ligt! Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

Productie: Ellemieke Vermolen | Fotografie: Liselore Chevalier