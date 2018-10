10 weetjes over eten die je waarschijnlijk nog niet kende

Jij weet vast dat vis gezond is en dat pindakaas en ketchup vaak suiker bevatten. Maar wist je ook dat veel fastfoodketens suiker toevoegen aan friet? Deze en andere feiten moet je zeker weten over eten.

1. Gelatine in toetjes

In steeds meer toetjes zit gelatine uit de botten van koeien of varkens. Ook yoghurt schijnt het soms te bevatten. Eet je vegan, dan is het dus steeds beter opletten geblazen.

2. Aardbeien zijn supergezond

Aardbeien bevatten stofjes die je darmen beter laten werken en je lijf ontdoen van zware metalen en gifstoffen. Ook zouden deze rode vruchtjes geïrriteerde darmen helpen genezen. Vaker aardbeien eten dus!

3. Biologisch is beter

Biologische voeding is duurder dan gangbare voedingsmiddelen, maar levert ook meer op. Volgen één van de beste ziekenhuizen ter wereld, de Mayo Clinic, bevatten biologische groenten en fruit namelijk wat meer van sommige voedingsstoffen, vooral bepaalde flavonoïden. Flavonoïden zijn heel gezond, want ze beschermen ons lichaam tegen de schadelijke werking van vrije radicalen. Biologisch eten doet meer, want je schijnt ook te kunnen afvallen dankzij biologisch eten.

4. Er zit suiker in friet

Trek in een hartige snack? Ga dan niet naar een fastfoodketen voor een portie friet. De meeste voegen namelijk suiker toe aan hun patat voor een mooie bruine kleur.

5. Kaas is niet altijd kaas

Wist je dat veel kaasproducten minder dan 51 procent kaas bevatten? Sommige kaasproducten, zoals smeerkaas, bestaan voor bijna de helft uit een combinatie van plantaardige vetten en smaakstoffen. Door de smaakstoffen denken je smaakpapillen dat je kaas eet, maar niets is minder waar. Zo kan er in Parmezaanse kaas zelfs een bijproduct van houtpulp zitten. Ook in kant-en-klare pizza’s of hamburgers vind je vaak nepkaas.

6. Niet alle vis is gezond

We moeten vaker vis eten, want vis bevat gezonde omega 3-vetzuren. Maar niet alle vis is gezond. Sommige vissoorten, zoals tonijn, bevatten veel kwik. Deze vis kun je dus beter niet te vaak eten. Ook kweekzalm kun je vaak beter laten staan. Waarom dat zo is, lees je in dit artikel.

7. Grasgevoerd is gezonder

Volgens de Mayo Clinic bevat vlees van gras gevoerde dieren meer gezonde omega 3-vetzuren dan gangbaar vlees. Hetzelfde geldt voor biologische zuivel en eieren.

8. Vanille is verslavend

Hoewel mensen denken dat vanille onschuldig is, weten bedrijven wel beter. Het actieve ingrediënt in vanille, vanillinezuur, werkt stimulerend op onze hersenen. Dit is waarom vanille wordt toegevoegd aan ijs, yoghurt, cola, chocolade, gebak, parfum en zelfs sigaretten. We willen er dan immers steeds meer van eten.

9. Iedere dag een eitje is gezond

Volgens de Britse Hartstichting (The British Heart Foundation) kun je prima iedere dag een eitje eten. Tenminste, als de eieren geen fipronil bevatten. Eieren zijn heel verzadigend en zitten boordevol voedingsstoffen. Je hoeft overigens niet bang te zijn voor het cholesterol in eieren. Het meeste cholesterol in ons lijf wordt aangemaakt in de lever en komt in mindere mate uit voeding. Eieren verhogen bovendien het goede HDL-cholesterol en verminderen de schadelijke werking van slecht LDL-cholesterol. Alleen als je last hebt van hypercholesterolemie of het ApoE4 gen kun je beter geen eieren eten.

10. Er zit antivries in ons eten

In frisdrank, marinades en dressings kan de antivries propyleenglycol zitten. Ook cakemix, glazuur, popcorn, kleurstof, fastfood, brood en zuivelproducten kunnen deze stof bevatten. Bij hoge inname kan dit schadelijk zijn voor je gezondheid. De Wereldgezondheidsorganisatie beveelt een maximale inname van 25 mg propyleenglycol per kilo lichaamsgewicht per dag aan. Als je allergisch bent voor de stof, kun je ook bij kleinere hoeveelheden last krijgen van jeuk. Vooral dan is het raadzaam om propyleenglycol te vermijden.

Tekst: Annemiek – Puurfiguur.nl | Beeld: iStock