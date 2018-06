Yum! Vanaf nu kun je zoete aardappelfrietjes bestellen bij McDonald’s

Van frietjes tot kipnuggets, sappige hamburgers en de iconische frietsaus: je kunt ons ’s nachts wakker maken voor de toppers die standaard in het assortiment van McDonald’s zitten. Maar de keten weet óók keer op keer weer te verrassen met een uitbreiding van hun menukaart, en ditmaal doen ze dat met… zoete aardappelfrietjes!

Vind jij zoete aardappelfrietjes nóg lekkerder dan gewone friet en was dít het gerecht dat je altijd al miste op de kaart van McDonald’s? Dan hebben we goed nieuws voor je, want vanaf deze week kun je ook deze patatvariant bij het fastfoodrestaurant bestellen.

Nieuwe burger

Dat is niet de enige nieuwe aanwinst van McDonald’s, samen met de Sweet Potato Fries is de Maestro Guacamole burger gelanceerd. Met nacho’s, guacamole én salsa. Yum!

Beeld: iStock