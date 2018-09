Oh my: Dunkin’ Donuts opent komende maand vier (!) nieuwe vestigingen door heel het land

Met een suikerlaagje, glazuur of veel chocolade: kun je jou ’s nachts wakker maken voor een mierzoete donut en zou je het liefst ontbijten, lunchen én dineren met de lekkernij? Goed nieuws, want misschien kun je binnenkort wel bij jou in de buurt van een ruim assortiment deegringen genieten.

De vestigingen van Dunkin’ Donuts schieten in Nederland als paddenstoelen uit de grond. Zo vind je er meerdere in Amsterdam, maar kunnen donutfanaten ook hun hart ophalen in bijvoorbeeld Eindhoven en Hilversum. Heb je nog geen filiaal bij jou om de hoek? Daar komt komende maand wellicht verandering in, gezien de welbekende Amerikaanse keten maar liefst vier (!) nieuwe winkels gaat openen.

En hier komen de nieuwe stores

En nee, dit keer is het niet wéér een filiaal in Amsterdam, maar reiken ze tot ver daarbuiten. Zo openen op 6 oktober de deuren van de vestiging op het Centraal Station van Utrecht; vanaf 10 oktober kun je een donut scoren bij de nieuwe kiosk aan het binnenhof van winkelcentrum Stadshart Amstelveen.

Daar blijft het niet bij. Ook komt er een permanente store in Designer Outlet Roermond, vanaf 12 oktober om precies te zijn. Last but not least is óók Den Haag binnenkort een Dunkin’ Donuts store rijker. Op de precieze datum moeten we nog even wachten, maar naar verwachting zal dit medio november zijn. Yum!

