Oh my: in deze stad vind je een heuse carpacciobar en wij willen er nú heen

Begin je alleen bij het woord ‘carpaccio’ al te watertanden en kun je jou ’s nachts wakker maken voor het vleesgerecht? Dan moet je als een razende naar Noord-Brabant, want daar vind je een heuse carpacciobar. YUM.

Lees ook: Van sushi tot bao buns, burgers en flammkuchen: bij deze hotspot vind je letterlijk álles

Als voorgerecht, op een broodje of zelfs op een pannenkoek: carpaccio is van velen favoriet. Maar wist je dat je ook kunt genieten van het gerecht als je géén vlees eet? Bij De Carpacciobar (toepasselijke naam) in Tilburg in elk geval wel.

Verrassende combinaties

Sinds een paar dagen kunnen carpaccioliefhebbers hun hart ophalen bij de Brabantse lunchspot die geheel in het teken staat van het gerecht. Hier wordt de bekende variant met rundvlees geserveerd, maar kun je ook terecht voor verrassendere opties. Wat dacht je bijvoorbeeld van een carpaccio van tonijn, bieten, octopus of zelfs chocolade?

De menukaart van De Carpacciobar vind je hier. Wanneer ga jij?

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door De Carpacciobar (@decarpacciobar) op 24 Mei 2017 om 11:48 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door De Carpacciobar (@decarpacciobar) op 11 Jul 2016 om 5:18 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Indebuurt.nl | Beeld: iStock