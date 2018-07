Déze supermarkten stoppen met verkoop energiedrankjes aan kinderen onder 14

Kinderen onder de veertien jaar mogen binnenkort geen energiedrankjes meer kopen bij enkele bekende supermarkten. Twee bedrijven maakten vandaag kort na elkaar bekend dat ze deze leeftijdsgrens na de zomer instellen.

Hoop op domino-effect

Bij Aldi gaat de nieuwe regel op 1 oktober in, bij Lidl op 1 september. “De start van het nieuwe schooljaar, dat is voor ons het aangewezen moment”, aldus een woordvoerster van Lidl Nederland. Aldi maakte de maatregel als eerste bekend. Dat trok Lidl over de streep. Organisaties die kritisch zijn over energiedrankjes hopen op een domino-effect. Staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis noemt het een “mooie stap”. “Gewoon met gezond verstand naar gezond gewicht”, reageerde hij op Twitter.

‘Grens nog steeds te laag’

Foodwatch constateert dat gezond verstand het inderdaad lijkt te gaan winnen van “marketinggeweld” van producenten. Maar veertien jaar vindt de organisatie wel nog steeds een te lage leeftijdsgrens. In het Verenigd Koninkrijk ligt de grens op zestien jaar en kinderartsen zouden het liefst zien dat de drankjes helemaal niet aan minderjarigen worden verkocht vanwege de gezondheidsrisico’s.

Beter van niet, dus

In energiedrank zitten veel suikers, cafeïne en andere oppeppende stoffen. Dorstlessers zijn het ook niet: energiedrankjes drogen het lichaam juist uit, aldus het Voedingscentrum, dat eerder tot de conclusie kwam dat kinderen onder de dertien jaar ze niet zouden moeten drinken. Boven de dertien jaar adviseert het centrum hooguit een blikje per dag te nemen. Aldi verwijst naar dit advies.

Bye, sigaretten

De woordvoerster van Lidl zegt niet uit te sluiten de leeftijdsgrens in de toekomst te verhogen. “Dit is een eerste stap.” De supermarktketen besloot onlangs ook al om uiterlijk in 2022 te stoppen met de verkoop van sigaretten.

Wat vinden de kinderen zelf?

De NOS ging enkele maanden geleden, toen een verbod op de drankjes al eens ter sprake kwam, in gesprek met de jongeren die de blikjes kopen. Waarom drinken ze het en wat vinden zij van een eventueel verbod?

