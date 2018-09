Waarom je deze fruitsoort beter niet bij ander fruit of groenten kan bewaren

Fruit en groenten kun je prima bij elkaar in de koelkast of fruitmand leggen. Toch moet je met één soort fruit voorzichtig zijn, want voor je er erg in hebt, is alles rot.

Appels

“Groenten en fruit kun je makkelijk bij elkaar in één bak leggen”, legt Michele Bosevski van het Australisch Instituut voor Voedselveiligheid uit. “Maar er is één fruitsoort waar je voorzichtig mee moet zijn in de koelkast en dat zijn appels.”

Razendsnel rijpen

Ze vervolgt: “Appels produceren ethyleengas en als dat op ander fruit komt, zorgt dat ervoor dat ze rijper worden. Dat kan natuurlijk handig zijn, maar het fruit rot daardoor ook sneller.”

Beste manier

De beste manier om appels te bewaren, is volgens Michele een verzegelde zak met ritssluiting, maar ze heeft nog een andere interessante tip: bewaar je appels met je uien. “Door slechts één appel bij een paar uien te leggen, weerhoudt dat de uien van rotten. In dat geval is ethyleengas juist erg positief.”

Overtollig vocht

Bovendien kun je volgens Michele het beste een papieren doek onder op de bodem van de fruitvakken van je koelkast leggen. “Het helpt het overtollige vocht dat uit het fruit komt te absorberen. Zo kan fruit en groenten langer meegaan.”