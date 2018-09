De zomer is pas net voorbij en de gezellige decemberdagen lijken dan ook nog ontzettend ver weg, maar over iets meer dan twee maanden vieren we alweer pakjesavond. De schappen zijn dan ook al gevuld met kruidnootjes (yum!) en er komt hopelijk nóg een lekkere zoete snack bij te leggen.

Het is er eentje die je op brood kunt strooien en het mogelijk maakt om tientallen chocoladeletters tegelijk te eten. We hebben het over… chocoladeletterhagelslag. Ja, echt!

Investeerders

Jimmy Mars, een creatieve geest uit de reclamewereld, is degene die op het idee van het briljante sinterklaaslekkers is gekomen. Onder het mom van ‘waarom tijdens de feestdagen hagelslag eten wanneer je ook chocoladeletterhagelslag kunt eten?’ bedacht hij het broodbeleg dat nog in ontwikkeling is. Je kunt het strooigoed – dat Jimmy in de smaken puur, melk en wit wil lanceren – nog niet kopen; er wordt nog gezocht naar investeerders.

Op de hoogte blijven? Hier kun je alle updates volgen. Fingers crossed!

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Chocoladeletterhagelslag (@chocoladeletterhagelslag) op 21 Sep 2018 om 11:36 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Chocoladeletterhagelslag (@chocoladeletterhagelslag) op 21 Sep 2018 om 9:21 (PDT)

