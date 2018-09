Bakken maar! Zo maak je deze overheerlijke Licor 43-pannenkoeken

Of het nu sangría, ijs of kip-dadelsalade is; kieper er Licor 43 doorheen en het is sowieso een succesverhaal. Vandaag bakken we pannenkoeken met de Spaanse likeur.

Dit heb je nodig

250 gram bloem

snufje zout

500 ml melk

2 grote eieren

35 ml Licor 43

eventueel: fruit en/of noten

Zo maak je het

– Zeef de bloem met het zout boven een grote beslagkom.

– Voeg de eieren en de helft van de melk toe en klop met een garde tot een glad beslag. Schenk de rest van de melk erbij en klop opnieuw glad.

– Voeg een scheutje Licor 43 toe en roer goed door.

– Dek de kom af met vershoudfolie en laat het beslag dertig minuten staan.

– Verhit een klein beetje boter in een koekenpan (20cm doorsnee) op middelhoog vuur en schep met een soeplepel het beslag in de pan (1 lepel voor 1 pannenkoek).

– Draai de pan rond zodat de hele bodem bedekt is en laat de pannenkoek twee minuten bakken tot de bovenkant droog is en de onderkant bruin.

– Zet een pan met kokend water op en plaats daar bovenop een bord om de pannenkoeken warm te houden.

– Heb je een dampende stapel pannenkoeken gebakken? Sprenkel er wat extra Licor 43 overheen.

– Voor een lekkere topping kun je plakjes fruit of een handjevol noten toevoegen. Eet smakelijk!

Beeld: iStock