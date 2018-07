Rennen! Dit weekend vind je Radler-ijsjes in het vriesvak bij Aldi

Als je dit jaar geen reisje naar een tropisch oord hebt gepland, zit je in Nederland alsnog gebakken. De zon blijft zich maar laten zien en laat de temperaturen torenhoog oplopen. En da’s het beste excuus om aan de lopende band ijsjes te eten, toch?

Er is geen ontkennen meer aan: het is bloedjeheet en het wordt alleen maar warmer. En dat betekent dat we op iedere mogelijke manier verkoeling proberen te zoeken. Van pootjebaden tot een frisse duik in de zee en zoete ijsjes: we kunnen er vandaag de dag geen genoeg van krijgen.

Zacht prijsje

Voor iedereen die dol is op ijs (wie niet) én verfrissende Radler-biertjes hebben we goed nieuws, want bij Aldi kun je aankomend weekend Bavaria Radler-ijsjes scoren. Zoals we van de budgetsupermarkt gewend zijn, gaan ze over de toonbank voor een zacht prijsje; je betaalt slechts 2,99 euro voor zes ijsjes.

Alcohol

Het drankje op een stokje bestaat voor 98,3 procent uit Bavaria Radler-bier en bevat slechts 25 calorieën. Kun je er gerust twee eten, dus! Of drie, of vier…

Pas op: voor kids is het ijsje alleen niet geschikt; er zit namelijk 2 procent alcohol in.

Bron: Aldi | Beeld: iStock