Er bestaat nu een pizzamuseum dat je als liefhebber niet mag missen

Pizzaliefhebbers, opgelet! Mogen we jou ’s nachts wakker maken voor de lekkernij en kun je er nooit genoeg van krijgen? Dan kun je nu je hart ophalen in de Verenigde Staten, want daar zijn deze week de deuren van een heus pizzamuseum geopend.

Lees ook: Ben jij gek op pizza? Dan is deze marathon écht iets voor jou

Een van de meest bekende pizzaketens ter wereld is hoe dan ook de Pizza Hut, waarvan zestig jaar geleden de eerste vestiging opende. Om dat te vieren is er een pizzamuseum dat geheel in het teken staat van – jawel – de fastfoodketen.

Sinds deze week vind je in Wichita – dat in de Amerikaanse staat Kansas ligt – The Original Pizza Hut Museum. De stad waarin het pizzamuseum is geopend, is niet geheel willekeurig gekozen; in 1958 opende in Wichita het eerste filiaal van Pizza Hut, in een huis vlakbij de University of Wichita.

Nadeel

Hoewel je er gratis naar binnen mag en alle ins en outs over de Pizza Hut te weten komt, kleeft er één nadeel aan het pizzamuseum. Je kunt er namelijk geen pizza bestellen. Lees: geen pizza. Maar niet getreurd, want er is gelukkig een ‘maar’: elders op de universiteitscampus vind je een filiaal van de Pizza Hut waar je wél naar hartenlust pizza’s kunt verorberen. Eind goed, al goed.

The original Pizza Hut building has long been a fixture of Wichita State’s campus. This month it’ll take on a new role as a museum! The Pizza Hut Museum will officially be open to the public April 30. 🍕💛 pic.twitter.com/IAICNeAuOJ — The Original Pizza Hut Museum (@HomeOfTheHut) 20 april 2018

Bron: GVA.be | Beeld: iStock