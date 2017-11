Oh my: er komt een Kitkatwinkel op Utrecht Centraal

Ben jij een chocoladeliefhebber? Dan is dit waarschijnlijk het beste nieuws van de dag: de eerste Kitkatwinkel in Nederland is een feit. Op 30 november opent de Kitkat Chocolatory zijn deuren op Utrecht Centraal.

En dat is nog niet alles: in de Kitkatwinkel kun je naast je slag slaan op deze delicious lekkernij ook nog eens – tromgeroffel – je eigen chocoladereep in elkaar flansen. Als startpunt kun je kiezen uit drie chocoladesmaken: wit, melk en puur. Vervolgens kan drie toppings uitkiezen, en als kers op de taart kan je je eigen verpakking ook nog eens customizen. Ga jij voor de tekst fiet-fieuw of toch liever voor choco lalalala?

Helaas is er ook een klein minpuntje. De Kitkat Chocolatory is een pop-up store en is slechts van donderdag 30 november tot en met zaterdag 23 december geopend.

