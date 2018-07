Yum! McDonald’s komt met een (superlekkere!) nieuwe McFlurry-smaak

Leuk nieuws van het McDonald’s-front: de fast food-keten heeft een nieuwe McFlurry-smaak gelanceerd! En laat die smaak nu perfect aansluiten bij onze smaakpapillen, want we hebben het hier over de Strawberry Cheesecake McFlurry.

Hiermee weet McDonald’s opnieuw ons desserthart te veroveren. Er was al de McFlurry Karamel Zeezout, de McFlurry Oreo en de McFlurry M&M Pinda. En nu dus de McFlurry Strawberry Cheesecake.

Tussendoortje

Natuurlijk geldt deze versnapering heus niet alleen als toetje, maar kan-ie ook gewoon prima als snack tussendoor. Flairs Lise heeft deze zaligheid al mogen proeven en jazeker, het is alsof er een engeltje over je tong plast. Hup hup, naar de dichtstbijzijnde McDonald’s, dus!

Het softijs met de heerlijke smaak Strawberry Cheesecake is verkrijgbaar bij alle vestigingen van McDonald’s.

Beeld: McDonald’s