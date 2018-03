Lovin’ it! McDonald’s viert 18e verjaardag van de McFlurry met fantastische nieuwe smaak

Kun jij de verleiding van een McFlurry – na het verorberen van een menu inclusief je favoriete burger én friet (vergeet de saus niet) – moeilijk weerstaan? Van Oreo tot M&M’s pinda en Tiramisu: we vinden ze allemaal even lekker, en er is goed nieuws: want er voegt zich nóg een fantastische smaak aan dit rijtje toe.

Lees ook: Dít is waarom je bij McDonald’s áltijd om het bonnetje moet vragen

Op 1 april (geen grap) viert de iconische McFlurry z’n 18e verjaardag. Daarom komt de fastfoodketen met een paar grappige weetjes. Wist je bijvoorbeeld dat er inmiddels al 36 smaken van de McFlurry op de markt zijn geweest? En dat er in de zomer – alleen al in Nederland – bijna 3.000 McFlurry’s per uur over de toonbank gaan? In de winter is dat ongeveer de helft minder; dan zouden er zo’n 1.400 McFlurry’s per uur worden besteld.

Nieuwe smaak

De verjaardag van het iconische toetje van McDonald’s wordt niet alleen gevierd met een aantal grappige feitjes, maar óók met een nieuwe fantastische smaak, namelijk Banaan Toffee. Deze wordt vanaf deze week in alle filialen geïntroduceerd. Enne, nog meer goed nieuws: later dit jaar komt McDonald’s met nóg twee nieuwe smaken van de McFlurry. We’re lovin’ it!

Wie jarig is, trakteert!

Kun je niet wachten tot je de nieuwe smaak kunt proeven? Wij mogen 18×2 ‘McDonald’s Be Our Guest’-tickets weggeven waarmee je samen met een vriend of vriendin de McFlurry Banaan Toffee uitproberen. Het enige wat je hoeft te doen is het onderstaande winformulier invullen en je inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Beeld: iStock, McDonald’s