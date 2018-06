Pech voor diëtende ijsliefhebbers: ‘Ook light-ijs vaak vol suiker’

Op warme dagen is het de nummer één snack die we de hele dag door zouden willen of kunnen eten: ijs. Maar erg goed voor je beach body is dat helaas niet. Gelukkig zijn ook veel ‘gezondere’ light-varianten die de schade beperken, zou je denken, maar niets blijkt minder waar.

Valkuil

Diëtiste Iris Daems vertelt aan het AD: “De term ‘light’ bij ijs slaat vooral op het vetgehalte. Heel wat light ijs bevat nog steeds veel suiker”. Een bolletje hier en daar wanneer je je niet ook nog vergrijpt aan ander lekkers kan prima in een gezond voedingspatroon passen, maar volgens Iris is het probleem met ijs dat je er al gauw teveel van eet. “Met een portie van 50 gram, wat ongeveer twee kleine bolletjes of één grote bol ijs is, en een beetje vers rood fruit zit je al aan de max van 150 kcal voor een tussendoortje”, aldus de diëtiste in de krant.

‘Vergeet de vetten niet’

Volgens Daems is het ook belangrijk om niet alleen naar de suikers te kijken, maar ook zeker naar de vetten. “Sommige ijssoorten zijn dan wel laag in aantal calorieën en suikers, maar bevatten veel verzadigde vetten. Afhankelijk van je gezondheid is het beter of slechter om op de percentages verzadigde vetten of suikers te letten. Neem nu bijvoorbeeld sorbet: ijs zonder verzadigde vetten, maar wel boordevol suikers. Voor diabetici is sorbet­ijs een ongezonde keuze.”

Blijf weg van toppings

Daems geeft een belangrijke tip: “Laat de hoorntjes en toppings zoals chocoladesaus en slagroom weg als je een ijsje wil eten. Dit zijn alleen maar extra ongezonde calorieën. Vers fruit is de beste keuze om je ijsje op smaak te brengen én dan krijg je ook nog wat vezels, vitaminen en mineralen binnen.” Zelf ijs maken van bevroren fruit, yoghurt en eventueel een beetje zoetstof is zo’n beetje het beste ‘gezonde’ alternatief.

Beeld: ANP