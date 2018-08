Geloof het of niet: er liggen alweer kruidnoten in de schappen

Het is warm. Heet zelfs. De zomer is hartstikke ‘aan’ en onze gedachten dwalen eerder af naar ijsjes, cocktails en stukken watermeloen dan naar sinterklaassnoepgoed of kerstlekkers. Toch liggen er – en er mag gelachen worden – alweer kruidnoten in de schappen.

Lees ook

Aha, dit is het verschil tussen pepernoten en kruidnoten

Noot aan de man!

De Coop in Ten Boer (Groningen) was een van de eerste winkels die de schappen vulde met kruidnoten. “Zodra de leverancier ze aanbiedt, willen wij ze meteen hebben”, vertelt de inkoper van het sinterklaassnoepgoed tegen MetroNieuws.

All year long

Niet iedereen is blij om de kruidnoten te zien. “De een vindt het geweldig, de ander vindt het niet kunnen. Maar goed, er is vraag naar. Het verkoopt goed. Ze liggen hier sinds vrijdag en we hebben al ruim 200 zakjes verkocht.” De inkoper verwacht dat de minikoekjes uiteindelijk de speculaas achterna gaan. Deze van origine sinterklaaskoeken liggen twaalf maanden per jaar in de schappen. “Volgens mij kunnen we ze [kruidnoten, red.] het hele jaar ook wel kwijt.”

Perfect met de hitte

Volgens de Coop-medewerker is het eten van kruidnoten op een snikhete zomerdag overigens lang zo gek niet. “Het is ideaal bij deze temperaturen. Het smelt niet, het plakt niet.” Tja, daar zit wel wat in. Zou jij nu een zak kruidnoten leeg kunnen (en willen) snaaien?

In heel Nederland vallen de mussen bijna dood van het dak, maar bij de @JumboSupermarkt hebben ze alweer kruidnoten 🤷🏼‍♀️ #hitteplan #hittegolf pic.twitter.com/HQE2QXyHHh — melissa (@melissadesiree) July 31, 2018

Ik ben dan bang dat het oude van vorig jaar kruidnoten zijn 😋 — Claudia (@Clauw1984) August 2, 2018

Uit de serie ‘Eindelijk’ : Ze zijn er weer: kruidnoten! https://t.co/eIiu83cZF1 via @Telegraaf — Reinout te Brake (@reinouttebrake) August 2, 2018

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Hollandse Hoogte