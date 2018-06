Gek op kipnuggets én donuts? Dan is de donug echt iets voor jou

In de wereld van foodtrends duiken soms de meest gekke combinaties op. Na de tacro en de croissushi is nu de donug een ding: een kruising tussen een kipnugget en een – jawel – donut.

Een mix tussen een donut en een kipnugget klinkt misschien als een bizarre combinatie, maar eigenlijk klinkt een donug best lekker. Als je van gefrituurde kip houdt, tenminste. Een donug is namelijk niets meer dan kip in een krokant jasje, in de vorm van een donut en overgoten met een topping naar keuze. Hierbij kun je kiezen uit kaas, curry of hot chili.

Prijswinnaar

Het geniale brein achter de donug is de Schotse Crag Carrick, die samen met zijn vrouw meedeed aan het Australische programma ‘Shark Tank’. In de show kwam het stel op de proppen met hun uitvinding: de donug. Die viel zo in de smaak bij de jury dat Crag en Rachel naar huis gingen met maar liefst 100.000 (!) dollar.

Bron: Metro UK | Beeld: Instagram (@loveadonug)