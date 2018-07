Vegetariërs, opgelet: IKEA gaat zéér binnenkort veggie hotdogs verkopen

Zeggen wij IKEA, dan is de kans groot dat jij hotdog zegt. Deze guilty pleasure is voor velen inherent aan een bezoekje aan de Zweedse meubelgigant. Met mayonaise, ketchup of gedroogde uitjes (of allemaal), het is de ultieme traktatie voor jezelf nadat je door de winkel hebt geslenterd.

Lees ook: Zo leuk: deze IKEA in Engeland organiseert een high tea

En juist deze iconische snack gaat IKEA nu gebruiken om een standpunt te maken: er wordt een veggie variant geïntroduceerd!

Ingrediëntenlijstje

Dat-ie er zou komen, is al een tijdje bekend, maar over de ingrediënten had de Zweedse meubelgigant nog niet veel verklapt. Tot nu: de veggie hotdog bestaat onder andere uit rode linzen, quinoa, wortel, boerenkool, kurkuma en gember. Met deze volledig plantaardige hotdog wil IKEA bezoekers inspireren tot een gezonder en duurzamer leven. De veggie variant is niet alleen gezonder dan de klassieke variant, maar ook een stuk beter voor het milieu. Zo is de CO2-uitstoot per kilogram zeven keer lager!

Marketing truc of verantwoord ondernemen?

Met de introductie van de veggie hotdog wil IKEA Food laten zien dat ze streven naar meer plantaardige, betaalbare producten. ‘Met ons grote, wereldwijde bereik voelen we ons verantwoordelijk om voedsel te serveren dat een positieve impact heeft op de planeet. Duurzamere opties zijn alleen succesvol als ze ook smaakvol zijn, daarom zijn we ontzettend trots op onze nieuwe veggie hotdog,’ vertelt Michael La Cour, Managing Director IKEA Food Services.

De IKEA-hotdog is al bijna veertig jaar een begrip en werd in 1980 voor het eerst verkocht. In Nederland is de veggie hotdog vanaf 9 augustus te koop in alle winkels.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron/beeld: IKEA