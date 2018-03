Groentechips lijkt een gezond(er) alternatief voor gewone chips, maar het tegendeel blijkt waar. Voedingsexperts waarschuwen dat er eigenlijk helemaal niets gezond is aan groentechips.

‘Geen goed teken’

Je denkt misschien dat je op pure groente aan het knabbelen bent, maar een zakje groentechips bestaat maar voor 65% uit groente. De rest is olie en zout. “Als voedsel in een zakje zit, zit er bijna gegarandeerd zonnebloemolie in. En dat is geen goed teken”, zegt voedingsdeskundige Yuri Elkaim tegenover US News.

Vetzuren

Zonnebloemolie bevat veel omega 6-vetzuren en hoewel je die vetzuren nodig hebt, krijgen de meeste mensen er veel te veel van binnen. Teveel omega-6 wordt in verband gebracht met onder meer obesitas, hartziekten en Alzheimer.

Aardappelen of groente

En dat is lang niet het enige. Ook voedingsexpert Wendy Walrabenstein waarschuwt voor het eten van groentechips. Aan Libelle vertelt zij: “Mensen krijgen namelijk het idee dat het ‘gezond’ is en eten er naar hartenlust van. De realiteit is echter minder rooskleurig: groentechips zijn net zo ongezond als aardappelchips. Immers, aardappelen zijn ook niet ongezond, maar als je er patat of nog erger, chips van maakt, dan wordt het wel ongezond. Met groenten is het niet anders: de enorme hoeveelheid vet en zout die aan het kleine beetje aardappelen of groenten wordt toegevoegd, maakt de chips tot junkfood.”

Caloriebom

Doordat er vet, suiker en zout aan chips worden toegevoegd, ontstaat een ongezonde caloriebom. “Vergelijk bijvoorbeeld eens chips met rauwe wortel. In 200 gram wortel zitten ongeveer 70 kcal, net zoveel als in één hap chips (15 gram is 80 kcal).” Wendy tipt dan ook om ‘gewoon’ wortels te snacken in plaats van groentechips. “Krijg je ook nog eens lekker veel vezels binnen, die vullen de maag veel beter. En een beetje humusdip erbij mag best.”

Beeld: iStock