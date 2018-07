Gin-tonicliefhebbers, opgelet. Herinner je je nog ons artikel over die magisch mooie, van kleur veranderende gin? Dat goedje dat er zo mooi en vooral ook duur uitzag, is dus nu verkrijgbaar bij déze goedkope (!) supermarktketen.

Kom maar door

De flessen van de blauwe drank die roze-paars verkleurt wanneer je er tonic aan toevoegt liggen vanaf nu in de schappen van de one and only… Aldi. We moeten er wel meteen even bij zeggen dat dit momenteel alleen nog de Aldi in Schotland betreft, maar de ervaring leert dat dergelijke populaire aanbiedingen zich snel verspreiden over winkels van de keten in de rest van Europa.

Magisch effect

En daarvan uitgaande tikken we nog even vrolijk door over deze speciale Forest Fruits Colour Changing Gin. Want hoe komt het drankje nu aan dat bijzondere unicorn-effect? Nou, eigenlijk werkt het heel simpel. De gin is gemaakt van de blauwe bloemblaadjes van de Aziatische vlinderbloem. En die hebben als eigenschap dat ze van kleur veranderen als de zuurgraad wijzigt. De tonic maakt het drankje zuurder, waardoor het drankje van blauw naar roze gaat. Zelfs als je een schijfje citroen aan de gin toevoegt, verandert de kleur al. Hóe cool?

Beeld: Istock