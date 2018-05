Get-ver-derrie! Dít zit mogelijk verwerkt in Tony’s Chocolonely-repen

Het zijn misschien wel de meest gegeten repen chocolade in Nederland: het té lekkere snoepgoed van Tony’s Chocolonely. De kans is dan ook groot dat je of net een stuk achter de kiezen hebt, of nog een reep op de plank hebt liggen voor later vandaag. Of je je na het lezen van dit stuk nog steeds zo kunt verheugen op een stukje choco van de Nederlandse fabrikant vragen we ons af; er zit mogelijk iets in de chocolade dat je liever niet wil eten…

Tony’s Chocolonely heeft vandaag bekendgemaakt dat er mogelijk per ongeluk haren zijn verwerkt in enkele repen die momenteel in de winkels liggen. Borstelharen, welteverstaan. Bij de productie van de chocotabletten zijn in een zeef witte borstelharen gevonden. Het gaat om synthetische borstelharen van één tot drie centimeter lang, met een dikte van circa 0,2 millimeter. De borstelharen hebben tijdens het coaten van de binnenkant van nieuwe chocoladetanks losgelaten uit een kwast.

Geen gevaar voor de gezondheid

Het gaat om repen van 180 gram in de smaken melk 32% hazelnoot (nummer 18122), puur 70% (nummer 18115), puur 51% amandel zeezout (nummer 18116, 18117) en puur 51% pecan kokos (nummer 18118). De chocolademaker benadrukt dat in alle andere repen geen haren kunnen zitten. Het eten van de tabletten waar wél haren in zitten, zou geen direct gevaar voor de gezondheid opleveren, maar wel de kwaliteit van het product schaden.

Niet goed, geld terug

Staat op de verpakking van die ene reep die jij in huis hebt helaas wel een van de bovengenoemde productnummers? Dan mag je de reep met je gegevens en die van de winkel waar je ‘m gekocht hebt opsturen naar Tony’s Chocolonely. Je krijgt dan zo spoedig mogelijk het aankoopbedrag op je rekening teruggestort.

LET OP: terugstuuractie! Voor een klein gedeelte van de grote repen melk 32% hazelnoot, puur 70%, puur 51% amandel zeezout, puur 51% pecan kokos geldt: er kunnen witte borstelharen van een kwast in je reep zitten. Lees hier meer: https://t.co/8OsMZQsNSM pic.twitter.com/5kbsdJNVKv — Tony's Chocolonely (@TonyChocolonely) May 16, 2018

Beeld: Hollandse Hoogte

