Heerlijk verkoelend: frosecco belooft hét drankje van deze zomer te worden

De zomer is officieel begonnen en deze week kunnen we alvast genieten van fijne temperaturen die hoog oplopen. Dat vraagt om een verkoelend drankje! Als je met de laatste trends mee wil gaan óf gewoon iets lekkers op tafel wil zetten: de frosecco is de alcoholische versnapering van het moment.

Lees ook: Officieel zomer! Dit doet het nieuwe seizoen met je nachtrust

Een drankje dat er niet alleen leuk uitziet, maar ook heerlijk verkoelend is: met de zomerse temperaturen in het verschiet is de frosecco een absolute topper. In New York is het al een regelrechte hit, en het fijne is dat het best gemakkelijk zelf te maken is.

Verschillende varianten

Bij de rooftop bar van 1 Hotel Brooklyn Bridge staat de slush puppy-achtige cocktail sinds kort op de kaart. In verschillende varianten, namelijk met vlierbloesem, citrus en lavendel, en blauwe bessen en perzik. Welke lijkt jou het lekkerst?

Zelf maken

Als je niet in de buurt bent van de rooftop bar, kun je zelf in de weer gaan met de blender. Daarnaast heb je een fles prosecco, een bakje bramen, perzik- en bramensiroop en limoensap nodig. En zo maak je de frosecco:

Schenk de prosecco in een ijsblokjesvorm en zet dit in de vriezer totdat de drank bevroren is. Doe ze vervolgens in de blender met de bramen, 30 cl bramensiroop, 20 cl limoensap en 10 cl perziksiroop. Pureer de ingrediënten, schenk de cocktail in grote wijnglazen en decoreer eventueel met wat overgebleven bramen of blauwe bessen. Genieten!

Een bericht gedeeld door Brielle 💫🍾THE GILDED BELLINI (@thegildedbellini) op 22 Jun 2018 om 3:10 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.



Bron: GVA.be | Beeld: Instagram (@chaikaevents)