Waar we vroeger gewoon een milkshake dronken met een aardbeien-, bananen- of chocoladesmaakje, kunnen ze er nu niet gek genoeg uitzien. Versierd met donuts, karamelsaus en snoep worden ze ook wel freakshakes genoemd. Hartstikke instagrammable, minstens zo misselijkmakend als je ‘m helemaal naar binnen werkt.

Laten we zeggen dat je voor zo’n freakshake ongeveer 7 euro neer moet tellen; da’s al een stuk meer dan wat je voor die milkshake bij de snackbar moet aftikken. Maar als je dat al veel geld vindt, gaat je mond nu waarschijnlijk helemaal openvallen. In New York kun je namelijk een milkshake bestellen die je 100 dollar – zo’n 85 euro, dus – kost.

Ka-ching

Om precies te zijn moet je bij Serendipity 3 zijn om het drankje te kunnen proeven. Je moet er wat voor over hebben maar dan kun je wél zeggen dat je ’s werelds duurste milkhake gedronken hebt. Die stempel heeft het drankje gekregen van Guinness World Records.

Kristallen

Wat de milkshake zo duur maakt? Allereerst wordt-ie geserveerd in een glas bedekt met Swarovski-kristallen. Daarnaast bevat de shake onder meer eetbare goudvlokjes, karamel van verse ezelmelk en verse vanille uit Madagaskar. Zou jij het ervoor over hebben?

