Proeven! Pringles met cheeseburger-smaak koop je ‘gewoon’ in Nederland

Limited editions en unieke smaken van ons favoriete ijsje, drankje, chocola of gerecht: we zouden ze eindeloos kunnen (en willen) proeven. Voor liefhebbers van chips en fastfood hebben we goed nieuws: Pringles zorgt voor de ultieme combinatie tussen de twee.

Lees ook

‘Gummibeer’ 2.0: er bestaan Corona-gummiberen en die wíl je proeven!

The best of both worlds

Er bestaan nu namelijk cheeseburger-Pringles. En wie denk dat dit het zoveelste lekkermakertje is waarbij je bedrogen uitkomt omdat na doorklikken blijkt dat het lekkers níet in Nederland verkrijgbaar is, don’t you worry, doll.

Genieten maar!

Voor de nieuwe smaak van welbekende kokerchips hoef je niet naar Amerika; de snack is in Nederland ‘gewoon’ te koop bij snoepwinkel Jamin. Heb je alle schappen afgespeurd maar kun je nergens de cheeseburger-chips vinden? Het comfort food kun je ook bestellen via de website. Netflix aan (déze films en series zijn nieuw in mei) en genieten maar!

Your mind says “Pringles” but your taste buds say “cheeseburger.” #FoodTruck pic.twitter.com/bmw0OYYVPN — Pringles (@Pringles) March 2, 2015

Beeld: iStock