HON-GER! Dit BBQ-gerecht met Tony’s Karamel Zeezout en 43 gaat viral

Barbecueën alleen voor vlees? Hell no! Wie een beetje creatief is, weet dat de outdoor grilltactiek voor veel meer dan alleen een lappie varken of spiesje kip te gebruiken is. Neem nou slagerij Aad van Eijk uit Voorschoten (Huh, een slagerij? Ja, een slagerij). Zij zetten een barbecue-recept met banaan, Tony Chocolonely én Licor 43 online en gaan – terecht – compleet viral.

Lees ook

Zo maak je zelf overheerlijke ijsjes met Licor 43

Op hete kolen

Het recept luidt als volgt: snij de banaan open, prop er zoveel mogelijk Tony Chocolonely Karamel Zeezout in en giet er een scheutje Licor 43 in. Gril het zo’n tien á vijftien minuten en tadaa: je hebt een overheerlijk toetje. Loopt jou het water ook al in de mond…?

Drie gangen van de bbq

Blijkbaar waren we met z’n allen opzoek naar een toetje als deze, want het recept is inmiddels meer dan honderd keer gedeeld en heeft duizenden reacties gekregen. Carla van Eijk, die samen met haar haar broer de slagerij heeft overgenomen van haar vader, legt uit: “We zijn dan wel slagers, maar drie gangen van de barbecue met alleen vlees is ook voor ons iets too much. Ik had al wat recepten voorbij zien komen met banaan, marshmallows en likeuren. Eigenlijk heb ik twee van mijn lievelingsingrediënten in de banaan gesopt: Tony Melk Karamel Zeezout en Licor 43. Super simpel, maar ó zo lekker.”

Regelrechte hit

Carla en haar broer hadden het succes van het recept totaal niet verwacht. “Op Instagram Stories deelden we de ‘banaan-foto’ en kregen we veel reacties. Dus dacht ik, ik post het recept even online. Nu, een week later, komen nog steeds de berichtjes binnen! Zelfs toen koningin Maxima ons bedrijf bezocht, gingen we niet viral, haha!”

Benieuwd naar andere recepten van Slagerij Aad van Eijk? Volg ze hier op Facebook.

Lees ook

Deze zomerse tiramisu met Licor 43 is om je vingers bij af te likken

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Viva