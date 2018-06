Halleluja: blijven avocado’s binnenkort langer houdbaar?

Avocadoliefhebbers kennen de struggle. De ene dag is je avocado nog zo hard als een steen en wanneer je hem uiteindelijk open snijdt omdat je denkt dat hij rijp is, is hij al bruin. Een Amerikaans bedrijf heeft daar iets op gevonden. ‘Apeel’ legt een laagje rond de vrucht waardoor die langer rijp blijft.

Lees ook: Een huwelijksaanzoek met een avocado: zou jij ja zeggen?

Sta jij ook minutenlang te knijpen in elke avocado die in de supermarkt ligt, in de hoop diegene te vinden die perfect rijp is? Binnenkort hoeft dat misschien niet meer. Het bedrijf Apeel Sciences heeft immers een smaakloze, eetbare coating ontwikkeld die het rijpingsproces van groenten en fruit controleert. Die rijping is afhankelijk van twee factoren: hoe snel water het oppervlak van de vrucht verlaat en aan welke snelheid zuurstof in de vrucht dringt. Door die factoren onder controle te houden, zouden we dus meer vat hebben op hoe lang een vrucht rijp blijft.

James Rogers, CEO van Apeel Sciences, legt uit: ‘We hebben een soort optimaal microklimaat gecreëerd waardoor we de houdbaarheid van een vrucht kunnen verdubbelen. De gemiddelde avocado blijft maar twee à drie dagen rijp. Avocado’s die gecoat zijn met Apeel blijven vier tot zes dagen rijp.’

Natuurlijke coating

‘Is dat allemaal wel gezond?’, vraag je je terecht af. De Apeel coating is gemaakt van natuurlijke lipiden – vetten, dus – die afkomstig zijn van fruit- of groentenafval, zoals tomaten, druiven en zaden. Die lipiden worden omgevormd tot een poeder dat kan worden aangelengd met water. Dat mengsel wordt vervolgens gebruikt om de avocado’s mee in te spuiten of in onder te dompelen. ‘De natuur lost dit soort problemen al miljoenen jaren op,’ zegt Rogers. ‘We moeten gewoon observeren hoe de natuur zichzelf beschermt en die oplossingen namaken.’

De coating is niet alleen geschikt voor avocado’s maar kan ook gebruikt worden voor andere groenten en fruit. Avocado’s met Apeel laagje worden sinds kort verkocht in bepaalde Amerikaanse supermarkten. Nu is het dus alleen nog afwachten tot Apeel zijn weg vindt naar ons land.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Tekst: Charlotte de Loose (Flair.be) | Beeld: iStock