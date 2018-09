Watertanden: Albert Heijn komt met bijzondere smaken stroopwafels

Eén van ’s lands grootste exportproducten is toch wel de stroopwafel. Niet zo gek, want de dunne koeken met stroop zijn té lekker en gevaarlijk verslavend. Nu het steeds hipper wordt om alledaagse happen op te leuken met onverwachtse smaken en opmerkelijke toppings, dacht Albert Heijn: ‘we kunnen niet achterblijven’. Vanaf nu liggen er dan ook heel bijzondere stroopwafels in het schap.

Lastig kiezen

Naast de klassieke roomboterstroopwafel scoor je bij ‘de appie’ nu ook de smaken speculaas, rozemarijn-zeezout, mango-chili, aardbei, dark roast-chocolate, sinaasappel-kaneel, banaan-karamel, lavendel-zwarte peper én – we saved the best for last – een karamel-zeezout variant. Oh my…

Wij weten waar wij vanmiddag onze lunch gaan halen vandaag. Appie, here we come!

Beeld: Hollandse Hoogte