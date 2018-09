Zo lang duurt het voordat je op je gemak bent bij je partner

In het begin van je relatie is het vaak nog een beetje aftasten en doe je nog je best om je rare gewoontes te verbergen. Heel logisch, want je bent nooit meteen volledig op je gemak bij elkaar. Van naakt rondlopen tot aan het zeggen tegen je partner dat hij te hard snurkt: dit is hoe lang het duurt voordat je het aandurft.

Het onderzoek

Bij het onderzoek worden de gewoontes van duizend mensen bekeken. Hieruit komt vooral een duidelijk verschil in mannen en vrouwen naar boven. Mannen voelen zich over het algemeen namelijk veel sneller op hun gemak dan vrouwen.

Resultaten

Als we kijken naar naakt slapen duurt het 2,8 maanden voordat mannen zich hierbij volledig op hun gemak voelen. Bij vrouwen duurt dit 3,8 maanden. Bij naakt rondlopen is dit precies hetzelfde: mannen doen dit na 2,8 maanden en vrouwen een maand later.

Als je vriend nogal hard snurkt heb je wel een beetje een probleem. Zowel mannen als vrouwen durven hier namelijk pas wat van te zeggen na 4,7 maanden! Dan heb je er al heel wat slapeloze nachten opzitten…

Last but not least: naar de wc gaan waar je geliefde bij is. Beide geslachten doen dit niet zo graag: mannen na 7 maanden en vrouwen pas na 10 maanden.

Bron: HLN.be | Beeld: iStock