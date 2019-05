Yolanthe Sneijder-Cabau komt met gloednieuwe betaalbare kinderlijn

Het was even stil rondom Yolanthe Sneijder-Cabau, maar stil heeft de presentatrice niet gezeten. Eerder dit jaar lanceerde ze haar eigen betaalbare kindermodemerk: Bananas&Bananas. Tot nu toe was de kleurrijke kleding alleen via haar eigen webshop te koop. Maar niet voor lang meer…

Yolanthe teams up with HEMA. Echt HEMA!Vanaf 24 juni 2019 is nieuwe Bananas&Bananas-collectie exclusief verkrijgbaar bij de winkelketen.

Verheugd Speciaal voor HEMA ontwierp Yolanthe een nieuwe collectie die exclusief verkrijgbaar zal zijn in verschillende winkels door heel Nederland en online. De collectie bestaat uit 20 limited editons in 6 verschillende dessins. De kledingstukken voor kids zijn verkrijgbaar in de maten 74/80 en 122/128. En de prijzen zijn HEMA-proof, liggen tussen de €4 en €13. “Ik ben heel blij dat mijn nieuwe Bananas&Bananas-collectie nu toegankelijk wordt voor een groter publiek”, vertelt Yolanthe. “Ik heb in HEMA de ideale partner gevonden. Ik kijk dan ook ontzettend uit naar het moment dat mijn collectie door heel Nederland verkrijgbaar is.” Lees ook:

Oelala: Miljuschka Witzenhausen laat zich van sexy kant zien Perfecte match Ook HEMA kijkt uit naar de lancering van de collectie. “De kleurrijke printjes en zachte stoffen zijn kenmerkend voor de vrolijke collectie en is een welkome toevoeging op ons uitgebreide kinderkleding-assortiment. De positiviteit en de vrolijkheid is een perfecte match met ons merk”, aldus de winkelketen. Stay tuned!

Bron: RTLBoulevard.nl | Beeld: ANP