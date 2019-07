Zo lekker gewoon gebleven: Wim-Lex en Máx shoppen ‘undercover’ in New York

Willem-Alexander en Máxima zijn momenteel in de VS voor een werkbezoek aan de Verenigde Naties. Tussen de werktaken door was er gelukkig ook nog wat wat tijd over voor wat quality time en wat blijkt? De leden van ons koningshuis zijn maar gewoon mensen zijn.

Lekker (on)herkenbaar

De koning en koningin zijn namelijk winkelend gespot in Manhattan, New York – undercover, dat dan weer wel. Ook Willem-Alexander hobbelt zoals zo’n beetje iedere partner achter zijn vrouw aan, terwijl zij verschillende winkels in en uit loopt. Gespot met grote tassen (#pakezel) van ContainerStore, Sephora en GAP, kunnen we van de foto’s niet goed aflezen of hij het net zo naar z’n zin heeft als Máxima.

Onherkenbaar

Het koningspaar heeft in ieder geval wel zo goed als kan een poging gedaan om zo opvallend mogelijk de straten van New York af te kunnen struinen. Vooral Willem-Alexander is bijna onherkenbaar onder zijn zandkleurige Nike-pet en zonnebril. Máxima ziet er zoals altijd weer uit om door een ringetje te halen: ze draagt een groene plooijurk met fotoprint en die eindeloos lange avenues trotseert ze ‘gewoon’ op een paar hoge hakken.

Klik hier voor alle foto’s van de shoppende royals.

Bron: Story | Beeld: ANP